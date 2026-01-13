黃國昌訪美去AIT總部 黃智賢大笑「擺拍很成功」：我都去過了

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌的立委任期只到1月底，但他突然宣布率團訪美，還說要談關稅跟軍購，現身美國在台協會AIT位於維吉尼亞州的總部，還有白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓。對此，媒體人黃智賢今（13）日大酸黃國昌就是雙標、沒人品，擺拍很成功，她哈哈大笑說，黃國昌去過的AIT總部「我去過，所以黃國昌你不要得意」。

對於黃國昌閃電訪美，黃智賢今天在直播中大酸，黃國昌已經賺到一大波媒體眼球跟流量，認為美國把他當成一個咖，「黃國昌賺飽了」。她大酸，但是美國主動還是黃國昌主動這叫做How、實際見了誰是Who、談了什麼是What，黃國昌對這些是「三緘其口」，黃國昌踏出AIT大門拍了一張照片，風塵僕僕「擺拍很成功」。

此外，《紐約時報》引述消息人士消息指，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，而台積電則計畫加碼在亞利桑那州加碼投資，新建至少5座半導體廠。黃智賢大酸，小草跟小蔥好興奮，這真的讓她想到「驕其妻妾」，就是齊國有個乞丐沒錢吃飯、沒工作 ，到墳頭去偷人家供品吃到滿嘴流油，還回來跟妻妾講誰請他吃飯。

「關稅不是黃國昌你這種人可以談的！」黃智賢酸，黃國昌根本沒有身分、沒有地位、沒有專業知識可以談，很早人家就在講15%了，黃國昌有見到商務部、見到川普嗎？見到川普也來不及了，而且記者寫報導要時間，人家前一天就得到消息了，「所以不要演了！」

黃智賢直言，這就是美方故意丟出來的，關稅跟黃國昌沒關係，只是留了一點顏面，她個人判斷，美國認為黃國昌對美國還有用，所以保留最後善意。

至於報導指，黃國昌未證實和美方談話是否有談到15%關稅，黃智賢大酸，「黃國昌能講什麼？除了講空話、大話，能講什麼？他既不懂關稅也不懂軍備，他只懂自己的利益」，黃國昌就是利己主義者，一生皆是如此。她也批評，黃國昌不是「叭叭叫」說要公開透明直播，別人說涉及外交、軍購、經貿所以沒辦法直播，但黃國昌說沒有直播就是黑箱作業、密室交易，「你現在呢？你怎麼搭上線？見了誰談什麼都不講，全程秘密！」

黃智賢重申，她認為這是美國最後的善意，是對民眾黨最後的懷柔，這是美國外交的手法。她也大酸，黃國昌去的AIT總部「我去過，所以黃國昌你不要得意，哈哈哈我都去過，2004年我就去過了」，當時她寫了本書《戰慄的未來》，華僑邀請她去演講，還有人幫她翻譯成英文送給美國國會議員，美國國會圖書館裡有她的著作，她還見到AIT代理主席，「所以那個地方我去過，黃國昌不要得瑟（得意忘形之意）」。

黃智賢也認為，美國是跟黃國昌談但不背書，而且出來見面的是工作層級，就是在完整表達美國立場，「最後的摸頭」。她直言，黃國昌去美國沒辦法見到任何大人物，這是工作層級政策層面的交換意見，不是正式互動，如果美國是要捧黃國昌，要幫黃國昌背書，說美國喜歡黃國昌，擋國防預算擋的好，那會是高階官員具名接見，AIT總部的主席、副主席公開接見，還會有照片、影片、新聞稿。

黃智賢也翻出，黃國昌過去大罵會期中出訪的立委，花納稅人的錢花得爽歪歪，「你好膽你就上飛機看看，等你回來再跟你算帳」，還酸說卸任前「畢業旅行」。她痛批，黃國昌本來就是個雙標、沒有品格的人，「沒有人品！」

