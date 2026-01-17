黃國昌訪美反效果！她揭「臭不可聞」慘況：英雄變小丑

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌日前率團訪美，稱要談關稅及國防，但先是關稅被外媒破梗，美方也表態力挺國防特別預算，形同打臉黃此行目的。時事評論員吳靜怡說，黃國昌已從英雄變小丑，民眾黨的社會可信度崩解，尤其在台美關係裡更顯得殘破不堪、臭不可聞。

吳靜怡今（17）日發文表示，黃國昌訪美成功創造出半年來個人聲量瞬間最高峰，但角色挑錯的來演，衰退極快，更讓民眾黨的社會可信度瞬間崩解，從英雄變政壇小丑，黃的聲量熱度在訪美回台後的1月14日達到高峰，反映出訪美行程與後續記者會引發的熱議與全台關注；隨後迅速滑坡，證實聲量高峰僅維持短短數日，即因美方不斷澄清與國內批評而急轉直下。

吳靜怡分析，黃國昌這一波與美方接觸的背景，以結構層次來看，有幾個高度重疊的大議題，「台美關稅談判」需要立法院有態度的推進並支持民主供應鏈的重組，「國防採購特別條例」強化台灣不對稱作戰實力，這兩個國際關注焦點在本週正進入高度敏感的決策期。

吳靜怡直言，黃國昌在辭去立委之前，沒有完成角色轉換。（圖／資料照）

吳靜怡提到，在野政治光譜中，黃國昌被視為一個需要被直接溝通與理解的變數，美國遞出的不是政治加冕，而是一個用來判斷是否足夠成熟、是否可預測的爬上梯子，黃訪美時，站在一個難得的升級門檻上，但一回國卻選擇帶著民眾黨往下掉。

吳靜怡指出，黃國昌將美方安排的溝通，刻意轉化為對國內執政黨的權威式攻擊工具，於是放大台灣政治對立、消耗對美信用，用聲量對抗不安，錯失從在野批判者的角色轉向促進國家安全共識的政治家，讓自己從階梯摔下來，「黃國昌訪美」、「國防特別預算」與「AIT澄清」在高峰期佔比高達三成以上，凸顯事件焦點迅速從國際合作轉向國內爭議。

吳靜怡直言，黃國昌在辭去立委之前，沒有完成角色轉換，也沒有把這週訪美聲量高峰換成長期政治信用，「聲量可以瞬間給你，但角色升級，只留給準備好的人」。柯文哲把立法院主導權再繼續交給黃，民眾黨就會斷了自己一貫美、中、台的三角關係，現在民眾黨在台美關係裡顯得殘破不堪、臭不可聞。

