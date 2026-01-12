黃國昌訪美喊談軍購、關稅 黃智賢酸：跟海關還是移民局談？

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌閃電訪美四天，但對於他稱要和官方談國防與高關稅議題，讓綠營嗤之以鼻，以什麼身分談？黃國昌還發文反擊執政黨擺爛他有責任撐起國家，媒體人黃智賢狠酸，逃兵談什麼君購，是跟美國海關會談，還是跟美國移民局會談？

黃國昌率隊，週日出發、閃電訪美96小時！要談國防與高關稅議題，但無預警出訪，引發聯想國防特別預算卡關，前陣子AIT才頻頻會面在野，這回黃國昌直接去美國是否返台後立場轉變？

立委（國）王鴻薇：「也不需要見縫插針，那我們所有的不管是法案，或者是預算，國民黨和民眾黨之間，都會經過討論。」

立委（民）莊瑞雄：「四個字會灰頭土臉，第一個你不能代表國家，爭取些什麼，如果是美國找你去，你就乖乖的去，然後回來以後一個屁都不敢放，那你不是讓你整個，台灣民眾黨灰頭土臉嗎，越不重要的人，越想凸顯他自己的一個存在感。」

不過黃國昌之前才批官員快卸任，出國畢業旅行，如今自己任期倒數喊延會卻出訪，挨批雙標，一連串質疑，他透過臉書隔空開嗆。

挨批會期中出訪雙標，黃國昌發文回擊。（圖／民視新聞）

PO轉機照，稱看到綠營批評悲哀油然而生，嗆執政者擺爛，我們有責任撐起國家。媒體人黃智賢聽不下去。





媒體人黃智賢：「要不要臉，逃兵的男人要去談軍購，軍購你懂個X啊，你是跟美國海關會談，還是跟美國移民局會談啊，你也不懂關稅啊，不是學歷高的人就有學問，更何況是良心不好的人。」

而且黃國昌一返台排定多場朝野協商，政治工作者周軒狠酸，任期快結束，把握時間完成任務，恐怕連這回出訪都是為2026選戰先鋪路。

媒體人黃智賢批黃國昌，訪美跟海關還是移民局談。（圖／翻攝自黃智賢YT）

桃園市議員（無）于北辰：「應該是國民黨要比較擔心，他要為2026年選戰，先洗國際資歷，這是空戰的最後一搏，他要挑兩個國民黨最擔心的，就是關稅跟國防，國民黨才會怕，黃國昌會不會會不會反水啊，會不會跟柯文哲一樣啊，想用華府這個，然後來洗高他的聲量。」





資深媒體人邱明玉：「然後他最主要就是說，跟李四川可以一別苗頭，因為他知道說，如果是談這種什麼，新北建設的話題，他可能贏不了李四川，所以他來一個最後的一個奇招，我有international，我國際觀，我跟李四川不一樣。」

從柯文哲一復出拜會綠黨團，到黃國昌在立委卸任前突然訪美，民眾黨兩個太陽的舉措，相當耐人尋味。

