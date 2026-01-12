黃國昌訪美喊談軍購 黃智賢酸爆：跟海關還是移民局談？你逃兵懂個屁

記者陳思妤／台北報導

黃智賢大酸黃國昌，「逃兵的男人要去談軍購，軍購你懂個屁啊！」（圖／翻攝自黃智賢夜問YT）

兩年條款期限將至，民眾黨主席黃國昌在立委任期倒數約20天之際，突然率團訪問美國，稱要去談軍購跟關稅，要和美國政府面對面對談。對此，媒體人黃智賢今（12）日大酸，「可憐那」，每個人去美國也都會跟美國政府面對面對談，美國海關就是美國政府，黃國昌「是去跟美國海關會談，還是跟美國移民局會談啊？」她更砲轟，「要不要臉！逃兵的男人要去談軍購，軍購你懂個屁啊！」

國民黨、民眾黨持續在立法院封殺115年度中央政府總預算，以及1.25兆國防特別預算，而黃國昌昨天突然宣布率團出訪美國，民眾黨表示，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。但，黃國昌被翻出，他過去曾經大罵會期中出訪的立委，花納稅人的錢花得爽歪歪，「你好膽你就上飛機看看，等你回來再跟你算帳」，還酸說卸任前「畢業旅行」，被質疑根本是雙標。

廣告 廣告

對此，黃智賢今天在直播中開嗆，黃國昌最擅長就是不斷故弄玄虛，過去怎麼講現在怎麼做，自己不斷打臉自己，「土城三兄弟都是不斷打臉自己的人」。她說，黃國昌不斷故弄玄虛，就是深怕媒體不報導他，因為再20天黃國昌就不是立委了，且雖然還是民眾黨主席，但前民眾黨主席柯文哲一出來，「黃國昌變成連小弟都不如」，要跟民眾黨談事情只會找柯文哲，不會找黃國昌，黃國昌被柯文哲摁著頭要去選新北市長，「可憐那！黃國昌的新北市長民調只有10%，以後還會更低」。

黃智賢大酸黃國昌自己不斷打臉自己（圖／翻攝自黃智賢夜問YT）

黃智賢大酸，這還是黃國昌去玩水、拍寫真集，「噁心巴拉、賣肉」，各種各樣手段出來後，怎麼搞民調都還是10%，瘦到變成三角臉很難看，但黃國昌還認為自己很帥，說是俊俏的臉龐，「咳咳咳…還自認為木村拓哉」。她說，黃國昌是自我中心、極度自戀的人，不能忍受被媒體討厭、忽略、看不起，所以不斷丟出勁爆的議題，要吸引媒體注意。

黃智賢直呼，立委任期剩20天，黃國昌說去美國要談軍購跟高關稅，還說希望獲取直接和可信賴的資訊，更特別強調跟美國政府部門面對面會談，信不信任何人到美國都會跟政府部門面對面會談？她大酸，很多人會說她胡說八道，任何老百姓到美國都會跟美國政府面對面對談嗎，「對啊！你一落地不是美國海關要問你為什麼來美國，不是要會談？」

黃智賢說，「美國海關是不是美國政府？是！你是不是跟他面對面會談？是！每一個人都會跟美國政府面對面會談，黃國昌這種把戲喔…」。她大酸，黃國昌講得很好聽說是第三大黨主席，但跟前面兩大黨差太多，只有8席，台灣立委113席，8席連零頭都不到，還得意洋洋黨主席，不就是為了蹭最後20天的立委光環，可以要求外交部幫忙安排行程，可以耍特權。

黃智賢更砲轟，黃國昌在台灣可以關心關稅跟軍購，但有沒有關心？她狂酸，「而且黃國昌你不懂啊，你怎麼會懂軍購？你不是逃兵嗎？你近視太深沒辦法當兵，黃國昌呼叫！過了要當兵年紀就去雷射，為什麼當時不雷射？」

「要不要臉！」黃智賢大酸，沒當兵的男人，故意不當兵，如果體格不夠沒話講，「逃兵的男人要去談軍購，軍購你懂個屁啊！」她還直呼，黃國昌的兒子美國人，這黃國昌不敢否認吧，不是被四叉貓查出來嗎，「跟移民局會談也是跟美國政府會談啊，是不是啊？你是跟美國海關會談，還是跟美國移民局會談啊？」

黃智賢又說，要談關稅，「你誰啊…你也不懂關稅啊！不是學歷高就有學問，更何況是良心不好的人」。她也提到，黃國昌之前率團訪日本結果見不到重要人物，在路邊徘徊「好像流浪漢」，見到日本首相高市早苗的桌子來趕快拍照。她甚至模仿黃國昌，曾說不要懷疑自己消滅國民黨的決心，學到自己哈哈哈哈大笑，更大酸黃國昌可能沒辦法靠近白宮，可能到美國後，要選距離跟美國國會背影合照。

更多三立新聞網報導

揭黃國昌美國行「花人民納稅錢」 民進黨轟大牌：放立院空轉等你去畢旅

訪美轉機中還是要罵民進黨…黃國昌喊：看到綠的反應「我情緒悲哀難過」

陳佩琪戰台北市長？媒體人轟黃國昌：選舉不是演「救夫記」的舞台！

黃國昌急訪美談國防？民進黨團諷「雙標」：棄總預算審查、擋軍購條例

