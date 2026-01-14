黃國昌訪美回台仍轟賴政府軍購！AIT罕見「1動作」打臉

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌快閃美國返台，14日召開記者會說明訪美成果。黃國昌強調，此趟華府行後，反對賴政府新台幣1.25兆元「國防特別預算條例」的決心更為強烈，表示民眾黨不會接受政院版軍購案，更稱美方能理解其立場。對此，美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的舊貼文；民進黨立委王定宇認為，AIT此舉極為罕見，等同公開打臉缺乏政治誠信的人。

AIT罕見以「更新舊文」的方式打臉黃國昌，台灣對於國防領域投入重要資源應當要重視。（圖／翻攝自王定宇臉書）針對黃國昌訪美後持續砲轟軍購案，王定宇14日在臉書指出，AIT罕見以「更新舊文」的方式打臉特定政治人物。他分析，某些人企圖利用AIT不評論個別政客的習慣，操作「美國背書黃國昌與白營」的假象，現在卻被美國政府正式回擊。王定宇表示，美方高度肯定台灣編列的8年期$1.25$兆元國防特別預算，強調這項提升國防需求的計畫，是台美密切合作討論的產物。王定宇進一步釐清，預算內容除對美軍購外，還包含台美合作研發、在台生產及防空指管系統等多個項目。至於川普政府日前公布的3,300億元八項軍購，部分編列於年度總預算中，並非全部來自特別預算，批評黃國昌等人「造謠都造錯項目」。

王定宇強調，AIT此次公開打臉黃國昌與民眾黨同時也戳破特定人士的政治誠信問題。（圖／民視新聞）

王定宇最後強調，AIT此次公開打臉黃國昌與民眾黨，除了正面釐清軍購數額的炒作謊言，更是戳破特定人士的政治誠信問題。回顧AIT於2025年11月26日的貼文，處長谷立言明確表示「美國在台協會對賴清德總統宣布的1.25兆元國防特別預算表示歡迎。」谷立言當時指出，台灣已加入歐洲、日本、韓國等夥伴行列，對於國防領域投入重要資源；若要嚇阻全球和平所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

