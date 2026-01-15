黃國昌訪美回台引發軍購爭議 戰略學者「這樣」解讀政治意涵
代表「白營」的台灣民眾黨主席黃國昌應邀訪美，在美期間行程規格倍受台北政壇關注，媒體報導關注熱度令人側目，不同黨政、派系反應與評價天差地別。對此，有戰略學者認為，這代表美國華府希望直接與黃國昌直接對話，因為在華府與在台北對話的意義截然不同。
華盛頓高層不滿台北？
中華戰略學會資深研究員張競向風傳媒指出，雖然自去年1月21日美國在台協會前主席、美國資深外交官羅森伯格（Laura Rosenberger），突然被川普無預警解職以來，AIT主席位置長期懸缺，但黃國昌訪美的第一站就是到美國的AIT總部，這也顯示AIT在美國的總部，仍具有具備有一定事務性的功能。
張競解釋，AIT台北辦事處經常與台灣朝野政黨接觸溝通，但假若美國政府還要邀請黃國昌率團赴美對話，顯然證明華盛頓高層並不完全滿意台北辦事處的回報，同時亦不願完全讓台北辦事處，全權負責轉達美方政策。
但他說，這並不代表AIT台北辦事處完全不受華盛頓高層信任與重視，「只是此事讓吾人必須理解，對美外交溝通管道甚多，但如今美方希望與民眾黨主席黃國昌溝通內容，顯然美方不希望透過美國在台協會轉述；因此在台北會談與在華盛頓對話，顯然就產生重大政治象徵意義」。
美國是否要拉攏黃國昌？
張競分析，國內政壇普遍認為，若能與美方有密切溝通、積極互動，對於選舉票房應有加分作用，「但若深入思考與理解選民投票行為，其實就會發現搞好對美關係，在選舉上只能但求無過、不求有功，所以倒也不必認為黃國昌率團訪美後，就能靠華盛頓加持翻轉台灣政局」。
至於黃國昌訪美後所召開記者會中，高調揭露當前綠營所提出1.25兆防衛預算需求，與預期對美軍購額度存在重大差距，張競認為，確實成為目前社會關注重點，同時亦會成為未來近期內朝野政治攻防焦點，「但是很顯然證實華盛頓無意為賴清德政府背書，而且國安團隊對美溝通管道，確實亦存在嚴重障礙，資訊交流並不順暢」。
他研判，民進黨的執政高層對於國安體系，無法事先掌握黃國昌將率團訪美，顯然是相當難堪與惱怒；但是順勢透過媒體鳴鼓而攻之，甚或是委派政治人物出面放話，刻意貶抑黃國昌受邀訪美，其實到頭來與黃國昌返國後記者會所述情節完全不同，「這種猛潑髒水招式與亂澆冷水伎倆，都會是弄到本身灰頭土臉自討沒趣」。
