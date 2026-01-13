黃國昌訪美回台2條路？吳崑玉引「盧比歐名言」警告下場！

論壇中心/綜合報導

民眾黨主席黃國昌自稱訪問美國「談關稅、談軍購」，卻在訪美期間、被紐約時報搶先報導「台美關稅底定15%」，令外界再質疑出訪動機。 對此，專欄作家吳崑玉分析黃國昌回台的2個選擇，並引用美國國務卿盧比歐嗆委內瑞拉總統馬杜洛名言「川普是個行動派，你如果不知道、你現在知道了」，警告黃國昌若繼續陽奉陰違的下場。





吳崑玉在《台灣向前行》節目分析，黃國昌這次訪美「是被美國人叫去的」，美國人叫他去也不是要講關稅、是要講國防預算。吳崑玉更舉例指出，美國在台灣有狀況的時候「直接找在野黨主席溝通」是有前例的，當年陳水扁總統在搞正名制憲、情況很危險，親民黨主席宋楚瑜在2004、2005年被美國人找去溝通，希望能跟陳水扁談一下，當年黨內幹部還被叫去美國跟國務院、五角大廈等等單位開會，才有當年的「扁宋會」冒出來。

吳崑玉曝黃國昌回台的兩個選擇，「第一個、民眾黨照著美國的意思」，讓國防預算付委；「第二個選擇、完全不鳥美國」，繼續對美國陽奉陰違，繼續硬幹、擋國防預算，那黃國昌就要小心了，「你去看一下美國抓馬杜洛的記者會，國務卿盧比歐說的話」，勸黃國昌不要玩陽奉陰違這種遊戲。

