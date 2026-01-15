黃國昌訪美後喊不接受政院版軍購！林濁水：拎民眾黨的頭賣命撞牆
[Newtalk新聞] 藍白13日於立院程序委員會第8度封殺的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌召開記者會宣稱，訪美後對1.25兆元政院版「國防特別條例草案」更加反對，民眾黨團將自提版本。對此，前立委林濁水傻眼直呼：「黃國昌為解除民眾黨危機，大動作美國行，結果把危機搞得更大。有這樣又囂張又昏庸擅長拎民眾黨的頭賣命撞牆的黨主席，民眾黨挺得住嗎？」
林濁水在臉書發文寫道，剛從美國返台的黃國昌14日召開記者會指稱，去趟華府回來之後，他反對賴政府1.25兆國防特別預算條例的決心只有更強烈，民眾黨不會接受政院版軍購。黃國昌還說美國理解他的立場「企圖拉美國來為自己背書」，結果美國在台協會只好罕見重po去年11月26日歡迎1. 25兆的貼文以明立場。
根據中央社報導，針對黃國昌訪美，以及返台後聲稱將提出立法院民眾黨團版本的國防特別條例草案，AIT發言人14日晚間以電子郵件回覆記者詢問時提到，美國在台協會定期與各黨派領袖就美台夥伴關係進行討論，按慣例不公開私下會談的內容，但AIT始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。
AIT發言人重申，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於AIT社群平台的貼文所指出：「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。
林濁水直言：「黃國昌為解除民眾黨危機，大動作美國行，結果把危機搞得更大。有這樣又囂張又昏庸擅長拎民眾黨的頭賣命撞牆的黨主席，民眾黨挺得住嗎？哀哉忠心耿耿的小草。」對此，有網友感嘆：「小草活在他們自己的同溫層，過得很快活呀」、「去光復關心災後，與鄉民基層對話，效果絕對比跑美國好」
