即時中心／林韋慈報導

台灣民眾黨主席黃國昌結束訪美行程後，民眾黨團昨（14）日召開記者會，對外說明此行成果。然而，對於外界關注黃國昌此次究竟會晤了哪些美國官員，黃卻未多作說明，引發討論。對此，民進黨立委沈伯洋嚴詞批評，直指「什麼叫官癌，這就是了」，並諷刺黃國昌「坐個飛機、開個記者會，就把自己變成國防部長」。





黃國昌在記者會中表示，反對現行版本的《國防特別預算條例》，民眾黨將提出自家版本，並稱「執政黨擺爛，我們要撐起這個國家」。對此，沈伯洋狠酸指出，藍白陣營的主張年年升級，2024年稱立法委員可以「當檢察官」，直接把人民叫來問話；2025年則主張立法委員可以「當大法官」，推翻憲法法庭的決定；到了2026年，竟演變成立法委員「自行軍購」。沈更批評，「黃國昌坐飛機跟開記者會的方式，把自己變成國防部長。」

廣告 廣告

沈伯洋進一步質疑，「到底立法委員的工作有多困難？要審條例、審預算，就進國防外交委員會逐條審查就好了，立法委員自己去軍購到底是什麼魔法？」直言這種作法已偏離立委職權本質。

此外，黃國昌也預告，國防部預計於下週在立法院國防外交委員會，以「秘密會議」方式說明《國防特別預算》的涵蓋範圍。對此，沈伯洋無奈表示，自己已在程序委員會多次發言，呼籲案件應回到國防外交委員會審查，「這是連小學生都懂的道理，難道一定要坐飛機，才會突然領悟嗎？」





快新聞／黃國昌訪美後拋國防預算主張 沈伯洋狠酸：立委自己軍購？

立委沈柏洋批黃國昌。（圖／擷取自Threads）









原文出處：快新聞／黃國昌訪美後拋國防預算主張 沈伯洋酸：立委自己軍購？

更多民視新聞報導

黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽

鄭麗君、楊珍妮昨赴美第6輪磋商 4目標會後將對外宣布共識內容

總預算卡關中！民眾黨團將提13項新興計畫送審 黃國昌曝這一事

