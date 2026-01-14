黃國昌訪美後軍購立場「調整」 國民黨團：立場從未改變

國民黨團書記長羅智強與民眾黨團總召黃國昌。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對民眾黨主席黃國昌訪美返台，軍購預算立場有所調整。國民黨團強調，國民黨團面對軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能。

國民黨團今回應，強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，國民黨團持續在做，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出之訴求及質疑，儘速編列相關預算。

國民黨團指出 賴清德政府提出的1.25兆國防特別預算充滿空白授權，主流民意無法接受；同時未對立法院三讀通過軍人加薪法案，編列預算。這也是賴清德總統必須來立法院接受全民檢驗，進行國情報告的重要原因。

廣告 廣告

國民黨團表示，面對民進黨政府、賴卓體制的毀憲亂政，國民黨團與民眾黨團絕對站在守護民主憲政、保衛台灣安全的立場，嚴格監督，絕不退讓。

國民黨團表示，與國際社會溝通，尤其與美方溝通事宜，黨中央與立法院黨團會密切溝通及合作，若有進一步的進度，會第一時間向全民報告。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌閃電訪美後對軍購預算態度轉彎？羅智強：在野會共同努力

黃國昌訪美見誰「不能講」 鍾佳濱酸：他一向有自己的標準

小草慘被打腫臉！黃國昌坦言到美國USTR才知「關稅已談妥」

小草醫稱黃國昌一赴美關稅就秀出來 杜承哲：出賣台積電的也是黃國昌？

