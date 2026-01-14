黃國昌訪美後 再轟1.25兆國防預算

民眾黨主席黃國昌十四日在中央黨部舉行記者會，對外說明率團訪美所得到的資訊跟成果。（中央社）

記者陳柏翰、王誌成∕台北報導

訪美返台的民眾黨主席黃國昌十四日開記者會表示，台灣需加強國防，但資金必須合理使用，不能浪費或成為軍火商掮客眼中的大肥肉，如今他反對一點二五兆國防特別預算的決心更強烈，沒有軟化，民眾黨將自行提出版本。

黃國昌說，這次出訪讓美國政府知道，台灣並非只有一種聲音，我們在台灣支持強化國防，但不能犧牲台灣的民主，一個負責任的民主國家，在野黨不會閉眼開出空頭支票。

黃國昌指出，訪美期間詢問美方對台軍購延遲交貨的情況，獲得正面回應並承諾改善。台灣民主不能被犧牲，國會不能被當塑膠，這一點美方充分理解。

黃國昌表示，總統賴清德隨意提出兩張紙和七個條文，就要求一點二五兆元的國防特別預算，這樣的做法缺乏與在野黨的討論，資訊也不透明。台灣需加強國防，但資金必須合理使用，不能浪費或成為軍火商的目標。執政者不作為時，在野黨需承擔責任。

黃國昌表示，關於軍購特別條例詳細內容，立法院外交及國防委員會下週將會安排秘密專案報告，須等到國防部提出報告以後才能最後定稿，不過對於行政院的軍購條例版本，民眾黨團反對的立場沒有任何改變。

談及民眾黨團自提軍購特別條例版本，事前是否有先行得到美方同意，黃國昌表示，民眾黨團要提什麼案子，不需要經過美國方面同意，「他們當然有政策立場，台灣也有政策立場」，具體預算額度目前無法說明，屆時將會負責任地提出版本。

另，黃國昌也提到，十三日早上拜會美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）時，才得知關稅談判的條件基本上已經達成共識。