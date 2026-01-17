黃國昌訪美手插口袋惹議！網友翻鄭麗君合照對比 驚呼：外交規格差很大

國際中心／綜合報導

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

台美關稅談判日前圓滿落幕，行政院釋出副院長鄭麗君與美方簽署合作備忘錄（MOU）的官方合照。有網友將此照與民眾黨主席黃國昌日前訪美的照片進行對比，發現雖然雙方都與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯合影，但規格與層級差異甚大，遭名嘴諷刺是「天花板與樓地板」的差距。此外，黃國昌在合照中手插口袋的動作，也被網友批評有失禮儀。

台美雙方於美東時間1月15日正式敲定關稅貿易協定，確認台灣輸美商品關稅調降至15%，且與日韓等國享有同等稅率，更成為全球首個獲得美國「232條款」關稅優惠的國家。行政院隨後公布簽署儀式的官方照片，畫面中可見行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮及駐美代表俞大㵢，在簽署MOU後與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同合影，展現台美關係的重要突破。

黃國昌訪美時的合照，由左至右依序為：民眾黨前國際部主任林子宇、AIT執行理事藍鶯、民眾黨主席黃國昌、民眾黨候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／翻攝自林子宇臉書）

然而，這張官方合照卻意外引發網路熱議。有眼尖網友翻出民眾黨主席黃國昌日前率團訪美時的照片進行對比。在該張照片中，黃國昌與同黨成員林子宇、王安祥、陳智菡等人，雖然同樣與AIT執行理事藍鶯合影，但拍攝地點與在場美方官員的層級明顯不同。政治評論員張禹宣在節目中分析兩張照片的站位與場合，直言雙方規格落差極大，並譏諷道：「黃國昌的天花板，只是鄭麗君的樓地板」。

除了場合規格的討論，黃國昌在合照中的肢體動作也成為網友關注焦點。畫面顯示，黃國昌在與美方人士合影時雙手插在口袋內，此舉引發不少批評。網友紛紛留言表示：「正式場合手放口袋拍照很不尊重人」、「社交素養非常低」、「難怪會被說物以類聚」。此外，網路名人「四叉貓」也針對黃國昌的訪美行程發文嘲諷，指出外界酸黃國昌沒見到高層、只到了高樓層，但他查證後發現該商業大樓僅19層，實際上「離地頂多100公尺」，再度引發網友議論。



