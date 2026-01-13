黃國昌訪美拜會AIT總部 前藍黨高層讚這事

▲民眾黨主席黃國昌炫風訪美，圖為從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌11日率團啟程訪美，抵達後接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。對此，前國民黨駐美代表處常駐副代表黃裕鈞認為，過去國防預算的解釋權長期握在執政黨手中。黃國昌這次直接「接通華府水管」，就是要向選民證明，在野黨監督預算不是為了卡國防，而是要透過「專業監督」，找回國安議題的詮釋權，不讓資訊被單方壟斷。

黃裕鈞今天在臉書發文指出，這兩天黃國昌閃電訪美，不僅是為了獲取軍購預算的「第一手資訊」，更是一場針對2026，甚至2028大選的國際實力展示，身為在野同僚，我們樂見更多力量一起打破民進黨長期對「國安議題」的資訊壟斷。誠如他在設立國民黨駐美代表處時就說過的，唯有讓美方聽到台灣多元的聲音，才能真正深化台灣民主。

黃裕鈞說，過去國防預算的解釋權長期握在執政黨手中。黃國昌這次直接「接通華府水管」，就是要向選民證明，在野黨監督預算不是為了卡國防，而是要透過「專業監督」，找回國安議題的詮釋權，不讓資訊被單方壟斷。

黃裕鈞認為，從長遠來看，民眾黨（TPP）正試圖在美中兩強之間玩一套「避險（Hedging）」戰術。在華府強調監督國防與關税，在北京維持務實對話。雖然在「親美和陸」的大框架下，這套模式目前很難與國民黨做出明顯區隔，但這顯然是為了在接下來的全國性大選中，洗刷親中標籤並形塑「第三條路」。

黃裕鈞說，這次訪美是否成功，關鍵在於美方到底給了什麼層級的閉門會議？美方如何看待這這股「關鍵少數」的槓桿力量？然而，這樣的互動也再次證明了朱立倫當年堅持恢復國民黨「駐美代表處」的高膽遠矚。當時就是看准了在野黨不能在華府失語，現在民眾黨跟進這套「華府對話」模式，正說明了當年的戰略完全正確：唯有在野陣營在華府有聲音，才能真正制衡民進黨的單方面說詞，提供藍綠以外、更符合台灣利益的務實選擇。

黃裕鈞直言，這場國際實力展示，能否成功轉化為國內政局的實質籌碼？就看他回台後，立法院的那張預算審查表了。在野陣營若能各司其職，從不同角度監督軍購透明度，才是台灣民主之幸。

