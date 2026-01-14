黃國昌訪美搞神祕還想「做1事」！林智群連發3文開嗆

政治中心／周孟漢報導



民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美，今（14）日返回台灣，但對於此行見了誰、談了什麼內容，黃國昌卻保持神秘，僅表示美方充分理解「支持國防，但不能犧牲民主」的立場，接著更透露民眾黨未來也會提出自己的軍購特別條例。此話引來知名律師林智群開酸「民眾黨是在野黨，自提什麼版本？」、「違憲昌果然是違憲專家，違憲跟呼吸一樣自然」。





民眾黨稍早召開記者會，說明訪美成果。（圖／民視新聞）

由於黃國昌在今（14）日返台後，於記者會上並無透露此次美國行過多細節，僅表示美方充分理解「支持國防，但不能犧牲民主」的立場，基於跟美方默契，詳細項目、以及美方出席官員等均無法透露。此話讓林智群傻眼，發文怒轟「什麼都不能講，那你開記者會幹嘛？」。

黃國昌在記者會上針對1.25兆元的「國防特別條例草案」，表示其中有「相當部分」並非向美國採購軍武，剩下的經費究竟要用來做什麼？他則喊話國防部，在下星期到外交國防委員會詳細說明相關內容，接著更透露民眾黨會提出自己的軍購特別條例。

黃國昌透露民眾黨會提出自己的軍購特別條例。（圖／民視新聞）

對此，林智群二度發文，傻眼表示「行政院才能提預算案，民眾黨是在野黨，自提什麼版本？你跟美國談好買什麼武器了嗎？人家願意賣了嗎？」，狠酸黃國昌，「違憲昌果然是違憲專家，違憲跟呼吸一樣自然」，並在文末再度開轟「政治不難加蔥就好」。





隨後林智群針對黃國昌稱，軍事預算裡有「相當部分」並非向美國採購軍武一事進行解釋，表示「這1.25兆元，除了3000億元買美國武器之外，還要扶植本國軍事產業」，反問「大部份的錢給自己人賺，不行嗎？」；另外，這些資訊其實早在去（2025）年11月底賴清德總統提出時，就已經講清楚了，傻眼寫下「黃國昌還需要跑美國一趟才知道嗎？」。









