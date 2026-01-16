黃國昌訪美搞神秘！謝震武曝「同黨這1人」抖出內幕

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌日前結束訪美行程後，在記者會上卻不斷保持神祕，遭外界批評「有說跟沒說一樣」、「什麼都不能講，那你開記者會幹嘛？」。除此之外，知名政論節目主持人謝震武也忍不住開酸「想必是因為百轉千迴，因為一定有很多東西，那個機密性、太高層級的機密，我不能講給你們聽」，接著便透露同為民眾黨的這1人，對於相關話題就直接講，兩者對比實在差太多。





謝震武近日在政論節目上談到黃國昌在記者會上發言一事，表示當時黃國昌主席欲言又止，講到一半就說「讓我頓一下」、「讓我組織一下我的發言」，諷刺說道「想必是因為百轉千迴，因為一定有很多東西，那個機密性、太高層級的機密，我不能講給你們聽」。





不過，到了民眾黨立法院黨團主任陳智菡口中，就直接說出來，謝震武傻眼說道「美國有很多也覺得不要啊，連M1A2T、連海馬斯全部都出來啦，然後美國也不見得要買這麼多這些啊，那這些就黃昌什麼都不太方便，講其他人都很方便說，是這樣嗎？」。









該片段也被臉書粉專《Mr.柯學先生》截下瘋傳，表示「黃國昌回國記者會有多荒謬，連謝震武也忍不住開酸」。畫面出爐後，許多網友也紛紛嘲諷「根本就是假鬼假怪，他不方便說，結果陳智菡全說了。這是什麼兩面手法？」、「謝律師已經很克制了」、「1個不能說，1個拼命說」、「假鬼假怪是白黨一貫的演技」、「為什麼這麼假掰，還是有一群盲從支持者」。





