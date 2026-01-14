黃國昌訪美故弄玄虛？吳崢：美方對他的信任有限

政治中心／劉宇鈞報導

吳崢說，大家沒辦法從民眾黨釋出的照片中，看到一行人碰到什麼層級的官員、談了什麼話題。（圖／新台灣加油）

民眾黨主席黃國昌近日率團訪美，稱拜會了包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部及美國戰爭部等單位，但卻並未透露太多細節，讓外界霧裡看花。民進黨發言人吳崢認為，美方對黃國昌的信任程度有限，並不是最高的。

吳崢今（14）日在三立政論節目《新台灣加油》表示，他小時候有看過人家教一個心法，要是現在心裡覺得很緊張的時候，在手上畫一個忍，吞下去就不緊張；他開玩笑說，「我們還是希望黃國昌在立法院支持強化國防，所以我先忍耐一下、不要罵太兇」。

吳崢提到，黃國昌去美國這趟行程，美方肯定有給黃禮遇、高規格的接見，可是為什麼現在包含黃國昌、前民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡這些人回來以後，大家沒辦法從他們釋出的照片中，看到一行人到底見了誰、碰到什麼層級的官員、談了什麼話題，這些事情全部沒有。

吳崢強調，大家看到的都是些周邊狀況，包含屋頂的風景、機場的咖啡、旁邊的花花草草，所以從這點就可以透露出一個訊息，就是說美方對黃國昌有釋出了一定程度的信任，但是這個信任是有限的，並不是最高。

