黃國昌訪美稱果敢行動 大老嘲諷：需要川普派三角洲部隊沿途護送嗎？

台灣民眾黨主席黃國昌近日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，引發話題；他在轉機時有感而發表示，為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。前立委林濁水大酸，很好奇，有什麽極為危險驚恐到這程度的危機會發生？需要請美國總統川普派三角洲部隊沿途護送嗎？

台灣民眾黨主席黃國昌11日搭機赴美國華府。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

黃國昌11日晚率團訪問美國首府華盛頓，他行前表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊，預計14日返台。

黃國昌日前轉機時說，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。我們國家的執政黨，到底怎麼了？？？為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。

林濁水今（14）天撰文嘲諷，太神奇了，到美國一趟是「果敢」、「毅然」的行動？很好奇，有什麽極為危險驚恐到這程度的危機會發生？需要請川普派三角洲部隊沿途護送嗎？

林濁水昨天也說，莫測高深，看來，民眾黨在台灣被定位為「沒有用的8席」的委屈，黃主席在日本一連串被吃閉門羹、被冷落的委屈，大美帝國官僚要一次替他們彌補回來嗎？是帝國安撫手段？有趣。厲害。

