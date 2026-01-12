黃國昌訪美稱談軍購關稅 黃智賢開酸：是跟海關還是移民局會談？ 圖：翻攝ＹＴ

[Newtalk新聞] 兩年條款期限將至，民眾黨主席黃國昌在立委任期倒數約20天之際，宣布率團訪問美國，並稱將聚焦在軍購與高關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談。對此，媒體人黃智賢今（12）日在直播中大酸，任何人到美國都會與美國政府「面對面對談」，因為一落地就要面對美國海關或移民局，質疑黃國昌究竟是要「跟海關會談，還是跟移民局會談」。

黃智賢指出，國民黨與民眾黨持續在立法院封殺115年度中央政府總預算及1.25兆元國防特別預算之際，黃國昌卻突然宣布出訪美國，民眾黨並稱此行將就國防與關稅議題與美國政府部門面對面對談。她同時翻出黃國昌過去曾痛批立委會期中出訪、質疑是「畢業旅行」的言論，認為前後立場矛盾，遭質疑雙標。

廣告 廣告

黃智賢在直播中表示，黃國昌最擅長故弄玄虛，過去怎麼說、現在怎麼做，不斷打臉自己，並直言黃國昌立委任期僅剩20天，刻意丟出話題吸引媒體關注。

她也提到，即便黃國昌仍為民眾黨主席，但若前主席柯文哲回到政治舞台，相關政治事務仍不會由黃國昌主導，並嘲諷其新北市長民調僅約10%。

針對黃國昌聲稱赴美「談軍購」，黃智賢更直接開嗆，質疑其是否真正理解軍購議題，並以其服兵役爭議加以諷刺，直言「逃兵的男人要去談軍購」。她也質疑黃國昌談關稅的專業性，認為並非學歷高就代表具備相關能力。

黃智賢再度諷刺，任何人入境美國都必須接受海關詢問，這同樣是與美國政府「面對面會談」，質疑黃國昌此行的實質意義，並以過往出訪經驗為例，持續對其訪美行程提出尖銳批評。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌立院會期中訪美 律師：昌能你不能

突閃電訪美談國防、高關稅 黃國昌：週三早上返台開記者會說明