黃國昌訪美談國防、關稅？周玉蔻批：任期剩20天，騙誰啊！

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（11）日傍晚將搭機訪美，他下午受訪時表示，不管是台灣的國防軍購或高關稅，人民都非常關切，有必要跟美國政府面對面交換意見、傳遞人民想法，也能藉此第一手獲得正確、可信賴的資訊。資深媒體人周玉蔻則不以為然表示，還剩20天任期，黃國昌宣稱去美國談關稅、國防？騙誰呀？

黃國昌今（11）日傍晚將搭機訪美。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨指出，訪美團成員除黃國昌外，還有候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇，4人登機前將在機場出境大廳受訪，向民眾報告訪美目的與安排。

黃國昌在下午出席新北市後援會成立大會，他在會前受訪表示，宣布訪美對媒體來講或許有些突然，不過這件事情雙方聯繫、接洽已有一段時間，但基於對美方的尊重，一直到今天才對外公開。

周玉蔻則說，朋友提醒，黃國昌今天去美國，是去消化立法委員2026一年的出國配額啦！他1/31就卸任了啊！

周玉蔻還表示，貪小便宜愛錢錢，不就是「高黃國昌」的本色嗎？哪裡有什麼大道理！

周玉蔻提到，黃國昌以前批這種行徑的立委同仁「快卸任安排畢業旅行，花納稅人的錢花的爽歪歪……」！還揚言：「你好膽你就上飛機看看，回來再跟你算帳！」

談國防、關稅？往自己臉上貼金！周玉蔻批評，美國川普政府忙著緊盯伊朗，美國最高法院1/14要宣判關稅是否違法，人家忙的很，誰有空理一個即將卸職，立場親中反美的在野黨立委啊？虛張聲勢！

