黃國昌訪美談國防、關稅？學者：別演的好像有行政權好嗎

記者李鴻典／台北報導

台灣民眾黨主席黃國昌昨（11）日搭機赴美國華府，他接受媒體聯訪表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊；學者質疑，請問在野黨的主席是代表誰去美國跟美國談國防與關稅議題？你們充其量只能代表民眾黨自己，不要演的好像你們有行政權一樣好嗎？

台灣民眾黨主席黃國昌昨（11）日搭機赴美國華府。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

黃國昌表示，此行定調為「閃電、精準」，預計於台北時間14日清晨返抵國門當天，在立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果；也特別感謝美國政府相關部會，儘管目前正值連續假期期間，美方仍在極短時間安排相關部會與台灣民眾黨對接，以進行直接溝通交流。

黃國昌認為，2026年，台灣面對多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，「資訊不能斷鏈、政務不能停擺、監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。

對於黃國昌訪美，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直言，請問在野黨的主席是代表誰去美國跟美國談國防與關稅議題？你們充其量只能代表民眾黨自己，不要演的好像你們有行政權一樣好嗎？

葉耀元也說，很懷疑黃國昌去美國的動機到底是什麼，這部分可以就接下來這幾天黃國昌到底有「見到誰」透露出端倪；這跟柯文哲在大選前來美國有異曲同工之妙。「還是我錯怪他們了，他們只是想來一場畢業旅行，畢竟黃國昌有可能『很久』不會有公職了」。

資深媒體人詹凌瑀也提到，民眾黨兩年條款大限將至，黃國昌即將離開立法院。在這個時間點突然宣佈衝去美國華盛頓，還煞有其事地說要談「國防與關稅」，明眼人都看得出來這是什麼操作。

過去兩年掌握權力時，忙著在程序委員會封殺預算；現在權力快沒了，才想到要飛去美國刷存在感。這趟行程究竟是為了台灣的利益，還是為了延續個人的政治舞台？詹凌瑀說，既然都要畢業了，就好好交接吧，不用特地飛到美國去演這一齣「出口轉內銷」的戲碼，大家心裡都有一把尺。

