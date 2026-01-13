黃國昌訪美談關稅被酸爆 翁達瑞諷：他又沒說要跟誰談 跟計程車司機談有何不可？

黃國昌突然宣布訪美稱要談關稅軍購，翁達瑞嘲諷，黃國昌又沒說要跟誰談，跟計程車司機談，有何不可能呢？ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌11日突然宣布，將率團訪問美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注的國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談，盼從美方得到直接可信賴資訊。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）嘲諷，黃國昌又沒說要跟誰談，跟計程車司機談，有何不可能呢？

黃國昌閃電出訪美國，指此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，希望有機會從美方得到直接可信賴的資訊，也表達台灣人民在相關問題上的關切，預計14日返台。

消息一出，網友翻出黃國昌過去批立委同仁「快卸任趕快安排畢業旅行，花納稅人錢爽歪歪」、還揚言「你好膽你就上飛機看看，回來再跟你算帳！」的話，痛批黃國昌雙標，狠酸是在美國一日遊、畢業旅行，甚至質疑可能是為了兒子的美國公民身分才去美國。

對此，翁達瑞12日發文嘲諷，黃國昌宣稱赴美談國防與關稅，引來網路一片訕笑，「我深感不妥」，並談及自身經驗，其實自己也曾到華府談國防合作，也到紐約談證券管理，甚至還到北京談兩岸關係的改善，「關鍵是，我都只跟計程車司機談。黃國昌又沒說他要跟誰談，有何不可能呢？」

此外，律師林智群也狠酸，他之前去美國，入境時美國官員也親切的問候，在波音飛行博物館時，也跟退休美國軍官的導覽人員詳談軍售台灣的事情，回程在機場商店談判關稅，都爭取到零關稅，「黃國昌想做的我早就完成過了」。

