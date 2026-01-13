黃國昌訪美談關稅！美媒搶先曝「調降至15%」 林楚茵酸：無恥收割機

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌11日率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談。不過，根據美方消息，台美雙方已進入談判的最後階段，美國將把關稅從20%調降至15%。對此，民進黨立委林楚茵今（13日）痛批，行政院談判團隊數個月努力的成果，黃國昌這時候飛過去是要搶什麼功？黃國昌提案延會結果不審預算，自己跑去美國「畢業旅行」，直言「不只是薪水小偷，還是無恥收割機」。

林楚茵表示，黃國昌赴美要談關稅，但還沒下飛機，《紐約時報》就報導台美關稅談判接近完成，將降至15%。行政院談判團隊數個月努力的成果，黃國昌這時候飛過去是要搶什麼功？去年的黃國昌，左打政府團隊「談判黑箱」，右罵美國總統川普「認知錯誤」；今年的黃國昌，搖身一變成「雲端談判專家」，人還沒到關稅就談好了。

廣告 廣告

林楚茵指出，華府資深人士透露美方安排此行的真正目的「當面向黃國昌重申，強化台灣國防實力刻不容緩，希望民眾黨展現台灣一致對外」，白話翻譯是「叫你別再擋國防預算」。黃國昌提案延會結果不審預算，自己跑去美國「畢業旅行」，拿關稅當藉口，其實是被叫去訓話，「不只是薪水小偷，還是無恥收割機」。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／紐時爆台灣關稅降至15% 黃國昌急飛美國成「生態指標生物」？

才喊訪美談關稅就被破梗！鍾佳濱狠酸黃國昌：機上WiFi或念力促成都支持

農曆年前完成新北市長提名！鄭麗文：提名後和黃國昌協商或比民調

黃帝穎律師：台美關稅15%《紐時》搶先報，不讓黃國昌「割稻尾」

