即時中心／張英傑報導

民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱民眾黨不會接受行政院版軍購，將提出自己的版本。對此，政治評論員吳靜怡今（15）日在社群平台指出，民眾黨知道敵人可能要打，卻拆自己盾牌，「這到底是在做給誰看？」；她直言，先承認威脅、再否定防衛，「是最危險的政治表演！」





吳靜怡首先質疑，民眾黨明知道中國攻台時間表，為什麼忙著表演卻不趕快通過國防預算？

接著，吳靜怡指出，黃國昌很清楚，美方在會談中提及中國已為2027年攻台做準備，且這個判斷與總統賴清德的說法大致相近，那問題就來了，黃國昌不可能不知道提升國防的急迫性，為什麼國防預算卻一再被拖延？這趟快閃訪美之後，已經很清楚，這不是資訊不足的問題，而是政治選擇的問題。

廣告 廣告

吳靜怡痛批，民眾黨一邊知道敵人可能要攻打，一邊卻拆自己的盾牌，這到底是在做給誰看？先承認威脅、再否定防衛，「是最危險的政治表演！」黃國昌訪美回台灣之後，反而背棄美國的善意，把所有質疑言論集中火力對準民進黨、國防部與美國軍售，但黃國昌幾乎不正面批判真正對台灣進行軍事威嚇的中國！簡直刻意錯置敵我關係，相信美國也會非常訝異。

最後，吳靜怡說，黃國昌訪美之後的第一件事不應該急著質疑盾牌，而是先把盾牌拿穩，趕快通過美國認同的國防預算，如果民眾黨有自己的版本，那就下週一趕快拿出來，不然，黃國昌的美國行根本就是多此一舉！

原文出處：快新聞／黃國昌訪美返台仍痛批政府軍購 吳靜怡點出「1危機」

更多民視新聞報導

黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉

黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽

總預算卡關中！民眾黨團將提13項新興計畫送審 黃國昌曝這一事

