黃國昌訪美返台態度更硬！反對政院1.25兆軍購特別條例 民眾黨將拋自提方案

行政院會於去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算規模高達1.25兆元。然而，因在野黨多次表達反對，該案至今仍無法順利送交委員會審查。黃國昌昨（13）日結束美國訪問行程後，外界高度關注其對軍購特別條例的態度是否出現鬆動。對此，他今（14）日再度表態，民眾黨團立場始終一致，且更加堅定，「從美國回來以後，反對的決心只有更強烈」，並同步透露，黨團已著手準備自提版本，但仍須等待國防部完成相關說明。

黃國昌今日再度表態，民眾黨團立場始終一致，且更加堅定，「從美國回來以後，反對的決心只有更強烈」。（圖／翻攝自YT）

民眾黨今日上午於中央黨部召開「訪美團記者會」，黃國昌再次重申，黨團反對行政院現行版本的立場毫無改變，「我從美國回來以後，反對的決心只有更強烈，沒有軟化」。他指出，台灣確實有提升國防能量的必要，但前提是每一分錢都必須用在刀口上，「不能亂花，更不能成為軍火商掮客眼中的大肥肉。」

談及自提版本的構想，黃國昌表示，當執政者無法清楚交代政策內容、選擇擺爛時，在野黨就有責任撐起制度運作。他直指，賴清德總統未正面回應社會疑慮，僅以「兩張A4紙」就試圖說服國會與人民同意動用1.25兆元，導致資訊高度不透明，所有資訊一片黑暗，不僅台灣人民看不下去，很多其他人也看不下去。

針對後續審議進度，黃國昌說明，立法院外交及國防委員會預計於下周安排秘密專案報告，待國防部就軍購內容提出完整說明後，民眾黨團才會完成自提版本的最終定稿。不過，他也強調，無論報告結果如何，反對行政院的軍購條例版本的基本立場不會因此動搖。

對於媒體詢問，自行提出軍購特別條例是否需事先取得美方同意，黃國昌回應，民眾黨團要提案，不需要經過美國方面同意，「他們當然有政策立場，台灣也有政策立場」，相關預算規模仍待整體評估後再說明，屆時將以負責任的方式對外負責任地提出版本。

此外，針對今年度總預算持續卡關，總統府昨日呼籲在野黨儘速通過總預算與軍購特別條例。黃國昌則回應，若真要化解僵局，就是請賴總通依法編列預算，正視軍人待遇與退休警消權益問題，「這件事情很簡單，菩薩畏因眾生畏果，賴總統應該很熟悉。」

