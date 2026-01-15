黃國昌訪美返台綠委急排專案報告 民眾黨：拒絕「黑箱軍購」才是主流民意

【警政時報 包克明／臺北報導】黃國昌訪美返台引發各界關注對美軍購議題聚焦。民眾黨立法院黨團今（15）日上午召開記者會公布最新民調結果直指，主流民意反對「黑箱軍購」、支持依法編列軍警消待遇預算。黨團總召黃國昌、副總召張啓楷強調，民眾黨堅守「民意、專業、價值」，重大政策均以民調作為決策依據。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷上午召開記者會公布最新民調。(圖／民眾黨立法院黨團)

黃國昌指出，115年度中央政府總預算未依法編列立法院已三讀通過、總統公布的軍人加薪及警消退休待遇預算，導致總預算至今無法付委審查，責任在行政院。針對賴清德總統片面宣布未來八年將追加1.25兆元軍購特別預算，民眾黨於1月11日至13日進行即時民調，結果顯示支持49.3%、不支持44.7%，呈現高度分歧。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，總預算至今無法付委審查，責任在行政院。(圖／民眾黨立法院黨團)

在第二題民調中，針對軍購延遲交付問題，高達七成以上民眾支持「未來軍購應依到貨進度付款」，即使是民進黨支持者，也有近六成表示支持。黃國昌強調，民眾黨將在軍購特別條例中納入到貨監控與付款機制，確保國防預算有效使用。

黃國昌也指出，他於1月14日返台後預告國防部將赴立法院進行秘密專案報告，隨後外交國防委員會即火速排定國防部長顧立雄下週到立法院報告，諷刺表示，「呼籲了一年沒用，現在才想到要報告。」

張啓楷強調，賴政府不僅背離主流民意，連民進黨支持者內部也出現明顯分歧。(圖／民眾黨立法院黨團)

張啓楷則補充指出，第三題民調顯示，67.6%民眾支持行政院依法編列軍人加薪及警消退休待遇預算，第四題也有51%支持在野黨要求行政院先補編預算再審總預算。他強調，賴政府不僅背離主流民意，連民進黨支持者內部也出現明顯分歧。

針對目前的朝野僵局，張啓楷表示，民眾黨將務實推動方案，針對2000多億元新興計畫中與民生、國防相關的13項優先付委審查，包括TPASS通勤月票、勞保與公保生育給付補助、國家藥物韌性整備、河川排水整治及高屏間快速道路等，呼籲行政院儘速依法補編、送審，回應真正的主流民意。

