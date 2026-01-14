黃國昌訪美返台 仍反對國防特別預算並將自提版本

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，並於返台後召開記者會。他表示，此行目的是向美方傳達台灣社會對新台幣1.25兆國防特別條例的高度疑慮。他透露1.25兆國防特別條例「很高比例非對美軍購」，並強調他不會改變反對行政院所提國防特別條例的決心，且計劃在下週立法院安排國防部秘密報告後自提版本。

民眾黨主席黃國昌11日晚間前往美國華府，並於今日清晨返台後召開記者會說明訪美內容。他表示，此行已向美方清楚傳達台灣社會對新台幣1.25兆元國防特別條例的高度疑慮，不過，基於美方透過AIT轉達請求與互信原則，他無法轉述會中美方官員與會名單與發言內容，但可揭露拜會單位包含美國貿易代表署(USTR)、美國國務院、AIG全球總部及美國戰爭部等。

黃國昌指出，根據美國國務院正式公告，也才得知其中納入5項對美軍購案，但合計約僅3,000億元，與整體1.25兆存在巨額落差。黃國昌表示，立法院下週將安排國防部到外交及國防委員會報告，透過秘密會議方式說明1.25兆國防特別條例涵蓋範圍與項目，他並透露其中有相當高比例不是對美軍購。

黃國昌質疑其餘未涉及對美軍購的預算究竟要用於哪些計畫、是否符合台灣實際防衛需求，行政部門至今未對國會提出完整說明，連國會議員都無從得知細節，更遑論要求國會先行通過如此龐大的預算。他並指出，民眾黨將在取得充分資訊後，提出民眾黨版本的國防特別條例草案。他說：『(原音)等他們(國防部)報告完再說，但是我講的是台灣民眾黨會提出民眾黨的版本，行政院的那個版本，我可以很清楚的跟大家講，我反對的立場沒有改變。』

此外，黃國昌也指出，他在訪美期間另就軍購交貨延宕、採購是否符合不對稱作戰需求等問題向美方提出關切，包括部分裝備交期與政府宣稱安全情勢急迫之間的落差。他指出，相關意見已清楚傳達，美方亦表示理解並承諾改善。