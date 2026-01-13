黃國昌訪美返國72小時沒換衣服！想先回家做1事…再到民眾黨部開記者會

政治中心／陳弘逸報導

台灣民眾黨主席黃國昌日前訪美，今天（14日）清晨返抵國門。（圖／翻攝畫面）

台灣民眾黨主席黃國昌日前率團赴美，討論關稅、國防等議題；今天（14日）清晨返抵國門，在機場僅有約2分鐘的簡短訪問，關於這次的行程，黃受訪時說，初衷一直沒有改變，這個國家需要有些行動；他還透露72小時沒換衣服了，想先回家洗澡，預計上午9時30分在民眾黨中央黨部開記者會。

黃國昌透露72小時沒換衣服了，想先回家洗澡，預計上午9時30分在民眾黨中央黨部開記者會。（圖／翻攝畫面）

黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇於1月11日率團訪美，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，引發話題，不過實際拜會對象與交流內容，始終低調，未透露細節。

民眾黨前國際部主任林子宇昨天（13日）透露，他們已經在芝加哥等待轉機要回台灣了；她也提到，這次省住宿、連進去一家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位。黃國昌等人，今天（14日）清晨返抵國門，預計上午9時30分在民眾黨中央黨部開記者會。

