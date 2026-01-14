黃國昌訪美「不能說」 綠黨團酸雙標：他知道的就叫「默契」

民眾黨主席黃國昌快閃訪美返台，卻以「默契」不能提及會面內容，遭綠黨團大酸。 圖：民眾黨 / 提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌訪美返台，聲稱見了美方人士談及軍購議題，但卻因默契不能對外說明。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（14）日受訪表示，不論黃國昌態度轉變的原因為何，只要在野黨願意對國防特別條例採取正面態度、同意交付審查，都是國人所樂見的結果。

鍾佳濱指出，黃國昌此次訪美行程尚未成行前，就已傳出關稅方面的好消息，若黃國昌對相關成果有所影響，民進黨方面「也是樂見其成」。他表示，黃國昌返台後對軍購案及國防特別條例展現「可以討論」的態度，不論轉變原因為何，其結果有助於推動國防強化，值得肯定。

鍾佳濱強調，強化台灣自身國防、守護國家安全，確保台灣長期累積的經濟成果，是台灣社會一致的期待。他表示，在野黨若能體察這樣的社會共識，願意讓國防特別條例交付委員會審查，民進黨團給予正面肯定。

針對軍購內容是否如黃國昌所言、其中非對美軍購比例較高，鍾佳濱表示，相關細節應回歸立法院審查機制處理。他指出，條例交付審查後，朝野委員都能在審查過程中清楚了解內容，國會本就肩負替納稅人把關的責任，預算用在何處、哪些項目涉及對美軍購，皆須在審查中接受國會監督。

對於媒體追問是否應在三週內召開秘密會議、並先行公布軍購內容，鍾佳濱回應，依立法院議事規則，委員會可依法邀請國防部進行報告，必要時召開秘密會議。他表示，期待相關國防特別條例能在本週五，於藍白多次阻撓後，順利交付審查，後續即可依規定由國防部向國會完整說明。

至於在野黨過去質疑關稅、軍購存在黑箱，但黃國昌返台後卻表示基於與美方的默契，無法對外說明會晤對象與談話內容，鍾佳濱直言，黃國昌一向有其「自己的標準」，「他不知道的、別人知道的就是黑箱；他知道的、別人不能知道的，就不是黑箱，而是遵守默契」。

鍾佳濱指出，不論個別政治人物如何看待資訊揭露，國會仍有既有的監督與審查機制。他強調，過去民進黨批評在野黨以逕付二讀、沒收討論、過水協商與黑箱表決方式處理法案，既然黑箱不為在野黨主席所喜，未來在法案審理上，也應秉持同樣標準。

鍾佳濱最後表示，除依法須保密的部分外，重大國家政策的審查過程都應攤在陽光下，讓全民知悉，各政黨也不應在政策立場上前後反覆、採取雙重標準。至於黃國昌個人赴美行程及相關會談內容，民進黨方面予以尊重，但一旦回到國會層次，國防軍購與預算審議仍須依民主、公開原則進行。

