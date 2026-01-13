黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府

2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪島嶼」12日晚間在臉書以「美國拆藍白」為題直言，黃國昌以黨主席身份搶先到達華府，讓希望出訪過境美國的總統，只能無言以對。

民眾黨主席黃國昌11日下午率團搭機，展開旋風式訪美行程，12日落地拜會政府部門後，晚間直接搭機，預計14日就會返抵國門，他出訪前在桃園機場受否訪時表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及關稅議題，盼能從美方得到直接、可信賴的資訊，並表達台灣人民對此議題的關切。但黃國昌此行引發綠營質疑，如民進黨立委王定宇就表示，台美關稅談判在行政院副院長鄭麗君多次協商下已近尾聲，黃國昌以在野黨主席身分是代表誰，又要談什麼？黃國昌則於轉機途中在臉書發文反嗆，看到民進黨對民眾黨此次訪美的反應感到悲哀、難過。

黃國昌批：民進黨總是想著如何 鬥臭在野黨

黃國昌批評，執政黨總是在想如何鬥臭在野黨，民眾黨為了台灣毅然起身，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。對此，「漂浪島嶼」直言，黃國昌赴美引起國內討論，但美國以官員對談在野黨，是讓訪問從拜會進到商議層次，代表美方看清，龐大國防預算需要立法院通過，若執政政府搞不定，美國就來出手；而美方深知台灣在野實際是「脆弱多數」，若提高訪問規格賣面子給民眾黨，應能換得不擋軍購，為美國經濟拚業績。

「漂浪島嶼」分析，因此，美國出手分解藍白，並非全面裂解，而是至少在軍購與抗中上，幫忙搞不定的執政黨搞定在野的阻擋力量，「出訪面子都給足，出了鋒頭總要有回報。」只是這讓執政黨有些沒面子，先是軍購搞不定，再者總統出訪過境關係好到紐約、關係差停阿拉斯加，若能到華府則是外交大突破，而現在竟讓在野黨主席捷足先登，態度也差太多。文末，他也標註，「美國不只會打仗」、「搞政治也是也是一流」、「一出手就知道有沒有」、「給了面子就換金子」、「軍購應該更順暢」等標籤。

