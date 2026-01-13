黃國昌訪美！柯文哲：台灣不是民進黨的專利

▲民眾黨主席黃國昌閃電訪美，今（13）日抵達華府，接連拜會白宮國安會、AIT華盛頓總部。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.11）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌閃電訪美，今（13）日抵達華府，接連拜會白宮國安會、AIT華盛頓總部。綠營狂酸黃國昌是到美國割稻尾。民眾黨前主席柯文哲今（13）日受訪指出，愛台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，民進黨不要每次都用愛台灣就為所欲為，也不要每次被問什麼就拿美國來搪塞，民眾黨跟美國政府表達說乾脆直接講清楚，看到底情況是怎樣。

柯文哲表示，黃國昌此次率團赴美，重點聚焦兩項議題，分別是軍購與關稅。他指出，早在2024年總統大選期間，自己便率先主張將國防預算提升至GDP的3%，也清楚國家安全必須投入龐大經費，相關支出無可避免，對於強化防衛能力，他一向持支持立場。

不過，柯文哲也強調，支持增加國防經費並不代表可以不加檢視地使用資金，目前已有將近7000億元的軍購款項支付後卻尚未取得裝備，相關狀況難以令人接受。他並提到，現行規畫中，僅以兩張A4紙提出高達1.25兆元的軍購需求，在缺乏充分說明下，社會自然會產生疑慮。柯文哲質疑，總統賴清德先在國外投書表達購買軍火的立場，卻未在國內進行完整說明，也未就相關議題接受質詢。

