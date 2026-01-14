黃國昌訪美「無法說明細節」 已向美方表達：立院不能被當塑膠



民眾黨主席黃國昌日前率黨內成員閃電訪美，僅在華盛頓停留不到18小時便返台，行程中拜訪白宮國家安全會議及AIT（美國在台協會）華盛頓總部，引發各界關注。黃國昌今天（14日）上午在民眾黨舉行記者會，他表示基於對美方的尊重，相關官員、談話細節都不便公布，但他強調已清楚向美方傳達訊息，也得到大部分需要的資訊。

基於美方互信原則 細節與談話不公開

黃國昌表示，由於與美方的尊重和互信，無法轉述與會官員及談話細節，但一行人已清楚表達對於軍購特別條例的問題和疑律，其中最重要的就是：「1.25兆（軍購）到底要買什麼？」

向美方表達對軍購疑慮 呼籲國防部下週赴立院說明

黃國昌也表示，他與一般民眾一樣，第一次知道1.25兆軍購是在賴清德總統投書《華盛頓郵報》，但其中細節和包含的項目，直到美國國務院正式聲明公開軍購案後才得知部分內容，他也向美方強調：「台灣是個民主國家，這樣程序無法接受。」

黃國昌也在記者會中呼籲，國防部下週應前往立法院外交國防委員會，透過秘密會議的方式，詳細報告1.25兆軍購案涉及的項目及內容，因為就他所知，1.25兆並非都是對美國的軍購。

國會不能被當塑膠 國家的錢要花在刀口

此外，黃國昌更強調，民眾黨支持台灣國防，「但民主不能被犧牲、國會不能被當塑膠」、「錢要花在刀口上，包含項目必須要嚴肅看待、認真討論。」並質疑潛艦國造要花4000億元製造8艘潛艦，「丟在這個看不到盡頭的企劃上面，這是聰明的選擇嗎？」

其次是政府日前購買的F-16V戰機，直到2028年後才開始到貨，但賴清德日前表示中國在2027年就有對台灣使用武力的能力，「2028年交貨要交給誰？」黃國昌也提到，經過溝通後，美方已承諾盡力改善，他同時表達除了強化台灣自我防衛的能力外，也要降低戰爭風險，兩岸間善意溝通的對話非常重要。

關稅條件可能更多 未來幾週高機率定案

至於台美關稅，黃國昌指出他在華府有拜會美國貿易代表署，當天下午《紐約時報》就刊登關稅談判進入尾聲的報導，他強調關稅條件不只目前看到的，未來數週有很高的機率進行協議的公布和簽署，而立院雖然無法參與其中，但會做好最後的把關。

