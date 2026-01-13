黃國昌訪美 目的為何？／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

1月11日下午，民眾黨主席黃國昌突然率團「閃電訪美」、直奔華盛頓，稱將與美方就關稅與國防議題會談。黃國昌與王安祥、陳智菡、林子宇等人，幾乎是當天來回，可謂匆匆忙忙，此行目的究竟為何？有點匪夷所思。

黃國昌接受媒體採訪時表示，與美方將重點討論軍購、關稅事宜。然而，民眾黨並非執政黨，不具備行政權力，說去談關稅問題根本是越俎代庖，所以唯一討論的重點應該是軍購才對。登機之前，當面對記者提問，從美國返回台後是否放行1.25兆特別國防預算，黃國昌並沒有否認，而是說一句意味深長的話，「事情並非那麼單純，我覺得不要急、不要急，我會負責任的向大家報告。」

廣告 廣告

黃國昌的言下之意，就是很有可能不會繼續在程序委員會和國民黨團聯手阻擋1.25兆特別國防預算，他還強調柯文哲早在2024年總統大選時就提議將軍費提升至GDP3%，呼應賴清德，形同「綠白合」。

藍白已經6次封殺民進黨政府所提特別國防預算案了，裡面有60%以上的款項將用於購買美製武器裝備，川普怎可能讓煮熟的鴨子又飛了呢？而民眾黨就是最適合翹動的突破口。

對於黃國昌訪美，國民黨立委王鴻薇一針見血的指出，美國瞭解台灣現在的情況，若要通過特別國防預算案，需要協調在野黨。顯然，藍營對美國政府接見黃國昌的目的亦心知肚明，恐怕日後在立法院孤掌難鳴。

不過，民眾黨如此配合演出，呼之即來，裡面有無蹊蹺？抑或政治利益交換？難免啟人疑竇！（圖片翻攝網絡）