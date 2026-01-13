黃國昌訪美！紐時先揭台美關稅15% 她開酸「這句話」

即時中心／劉朝陽報導

民眾黨主席黃國昌即將在2月1日卸下立委職務，1月11日突然宣稱率團出訪美國，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發關注。不過在此同時，紐約時報已報導「台美雙方進入談判最後階段」，美國將把關稅從20%調降至15%。對此，政治評論員吳靜怡發文大酸「原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚？」。





吳靜怡指出，當紐約時報揭露，美國政府已接近與台灣完成貿易協議、對台進口關稅可望降至15%，對齊日韓，代表台灣被正式納入美國可信賴的供應鏈體系，台積電加碼投資則意味著美國半導體戰略正朝向制度化落實，關稅消息已不是單純的經貿新聞，而是戰略協議即將定案的明確訊號。

「關稅已到最後一哩路，美國在意的是台灣『內部風險』！在野黨還要繼續亂？吳靜怡指出，台灣內部不斷出現特定在野黨立委與中共敘事高度重疊的疑美、疑軍、疑賴論述！黃國昌也正是在這個關鍵節點，被安排赴美，時間點之精準，讓人很難單純視為巧合，從國際政治的角度來看，這更像是一場「當面過來給我講清楚」直接進行關鍵政治溝通，當貿易協議進入法律審視、即將公布的階段，美方真正關切的是台灣內部政治是否會在最後關頭失速？擋中央總預算、擋軍購，難道連關稅也要擋？台灣立法院成為新的不確定變數。

吳靜怡指出，從國防預算反覆被擋、到立法院高度對立的政治操作，這些行為在國內或許可以包裝成「監督」、「改革」，但在美方國際戰略夥伴眼中，看的卻是另一件事，台灣的制度，是否仍然具備民主國家的穩定兌現承諾能力？確保台灣能穩定朝向民主供應鏈發展。

「關稅快談完了」，吳靜怡表示，黃國昌被美方找去，從時序與背景來看，就是提醒國民黨和民眾黨不要在最後階段製造政治變數拖累全台灣的經濟；國防預算可以有辯論但不要無限上綱成杯葛工具；台美合作需要的是制度穩定，而不是國內政治秀場。

美國不會介入台灣內政，但會清楚劃出紅線，藍白可以吵，但不能在戰略關口失控、挑釁川普，觸碰美國此刻最敏感的政治與經濟紅線，吳靜怡呼籲藍白立委，此刻，請勿拖累台灣蓬勃的科技產業發展！

