黃國昌訪美「談關稅」？！駐華盛頓記者：跑遍美國商業部「沒人聽說有台灣立委拜訪」...嘲諷：是訪問麥當勞叔叔嗎？

民眾黨主席黃國昌日前率團訪問美國首府華盛頓，稱此行最主要目的，是針對國人關心的軍購及高關稅議題。對此，YouTube《新聞硬邦邦》頻道創始人斯坦（Stan Kwiatkowski）今（13日）指出，他跑遍美國商務部、美國國務院、美國五角大廈，「以上部門都沒聽說有任何『台灣立委』、『台灣政要』拜訪」。斯坦嘲諷，「黃國昌拜訪了什麼？麥當勞叔叔嗎？」

根據《紐約時報》指出，台美關稅將至15％。對此，斯坦今日於臉書發文指出，為了證明美對台關稅降至15%，跟黃國昌沒關係，自華盛頓時間上午10時至下午1時，他跑遍美國商務部、美國國務院、美國五角大廈，「以上部門都沒聽說有任何『台灣立委』、『台灣政要』拜訪」。

斯坦直言，當然黃國昌沒有能力進白宮。他嘲諷，「所以黃國昌跟他的團體到底是去拜訪什麼了？拜訪麥當勞叔叔嗎？」

