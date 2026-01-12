黃國昌訪美 鍾佳濱：返國後告訴國人如何讓國防特別條例付委

民進黨團幹事長鍾佳濱。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕即將卸任立委的民眾黨主席黃國昌昨突然出訪美國華府，稱要與美方討論國防軍購、高關稅議題。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪時呼籲，如果黃國昌真的認為國防特別條例的審查非常重要，歡迎黃返國後能夠告訴全國的民眾，如何努力的趕快讓國防特別條例付諸審查。

鍾佳濱指出，過去黃國昌對於在會期期間委員出國的考察或參訪，譏笑人家說放著會議不開卻出國去幹嘛；民進黨團當然認為，這樣的批評是有失公道，現在黃國昌自己雙標，自己認為關稅議題重要，認為有什麼樣的議題需要來跟美國政府洽談。

「黃國昌不是第一天當立委、不是本會期才進入立法院！」鍾佳濱直言，黃國昌匆忙地將總預算的審查棄之不顧、將軍購特別條例擋下來放著，更自己發動了對總統的彈劾案，在本週內要進行公聽會跟審查會，卻看到黃國昌似乎把這些事情都置之腦後。

此外，鍾佳濱也提醒，黃國昌主席過去倉促出國，往往回國後讓國人覺得說，出去跟日本自民黨總裁的桌子合影，好像不是什麼很重要的事情，因此希望這一次，黃國昌可以真正聽到民主同盟國對於台灣在共同負擔起區域和平、防衛，應該盡什麼樣的責任，希望黃能告訴國人這一點。

