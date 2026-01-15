黃國昌訪美 陳智菡曝軍購「美方也覺得怪？」黃暐瀚反問是哪個官員：AIT明明支持 我覺得怪

民眾黨立法院黨團訪美返台後，對1.25兆國防特別預算提出質疑，主席黃國昌與主任陳智菡指稱美方對預算內容「覺得怪怪的」。不料美國在台協會(AIT)隨即重申支持立場，政治評論員黃暐瀚更在節目中提出三大疑問，表示「陳智菡稱美方覺得我們的1.25兆怪怪的，這一件事情我覺得怪怪的」。

民眾黨爆料：美方也困惑1.25兆預算

民眾黨立院黨團主任陳智菡14日受訪表示，訪美期間美方人士透露，台灣目前已知的對美軍購僅有五個項目，總金額約3,500億新台幣，包括M109A7帕拉丁自走炮、M142海馬式多管火箭炮、拖式2B反戰車飛彈、標槍反裝甲飛彈及反裝甲無人機。

陳智菡指出，「其實美國對於台灣所列出來的清單，他們也認為當中有一些怪怪的地方。1.25兆減3,500億新台幣，剩下這筆錢是怎麼呢?他們也很confused。」她強調，美方認為在民主社會中，這樣的重大特別預算應該經過國會審議，民進黨有責任向國會說明。

陳智菡更提到，「他們也很confused說為什麼這些東西台灣人竟然會比較想買。這裡面當中還有很多是他們覺得，唉，為什麼你們要買這個?」

黃國昌則在記者會表示，「1兆2,500億，裡面有一定程度的比例跟對美的軍購沒有關係。那涉及什麼其他的東西，我老實講，我不知道。沒有人知道。可能只有賴清德才知道，那些錢到底要幹嘛?那可能有一些軍火商的掮客知道。」不過黃國昌也提到，美方要求不要透露會談內容，因此他在記者會上較為保留。

AIT火速回應：重申支持立場

針對民眾黨訪美團的說法，AIT發言人昨（14）日回應記者詢問時表示，可參考去年11月26日處長谷立言的貼文。該則貼文明確指出，「美國在台協會對賴清德總統所提出的1.25兆國防特別預算表達支持」，並希望台灣加入歐洲、日本、韓國夥伴的行列，在國防上做出關鍵且必要的投資。

AIT此舉等於再次強調其立場未變，間接反駁民眾黨所稱「美方覺得怪怪的」說法。

黃暐瀚三大疑問：我才覺得怪

資深媒體人黃暐瀚15日在節目中提出三點疑問。

第一，五項軍購早已公布。 黃暐瀚表示，「這是12月19號的事情。12月19號美國就宣布對台八項軍售。去年12月19，都快一個月了。」他強調這五項軍購內容《聯合報》當時已製表報導，並非新訊息。

第二，質疑「美方覺得怪」的說法。 黃暐瀚指出，「我很想知道是美國哪個官員這樣跟他講。因為AIT的官員如果這樣跟他講的話，那個AIT在台協會谷立言處長的說法是完全不一樣的，這點我覺得怪怪的。陳智菡稱美方覺得我們的1.25兆怪怪的，這一件事情我覺得怪怪的。」

第三，AIT態度與民眾黨說法矛盾。 黃暐瀚表示，「如果這個說法成立的話，那昨天AIT應該是不說話或者是出來認證就是我們也覺得怪。結果昨天AIT在回答記者的詢問的時候」，卻是要大家回看去年11月26日谷立言的支持聲明，「等於是再次強調AIT的立場是:美國在台協會對賴清德總統所提出的1.25兆國防特別預算表達支持。」

黃暐瀚明確表態：我支持，但反對貪汙

黃暐瀚在節目中多次表達立場。他說:「這個軍購的議題我就是很明確地告訴你三個字叫『我支持』嘛。沒有改變啊。」

不過他也強調底線，「同樣的如果有中飽私囊、有掮客、有貪汙、有人要把錢給A走，我一樣三個字叫『不同意』嘛，一定反對嘛。那有沒有？我們就得謹慎的去確認這件事情嘛。」

黃暐瀚也表達無奈，他說，「很多網友都來問我說：『快點啦，敲碗，看一下暐瀚哥要怎麼樣護航洗地?』我其實我的表情是非常無奈的。因為關於軍購的部分我再一次跟聽眾朋友報告，我今天真的蠻無奈還得再談一次，因為我已經談完了。」

他強調，「包含了特別預算，後續會有預算書以及1.25兆它是個怎麼樣的立院流程，應該排去程序委員會，應該要審，該刪要刪、要減、要擋、要直接否定都是國會立委的權利。但是我們節目一路……通通都講過了。」

民眾黨質疑消失的9000億？國防部詳解預算結構：並非只有對美軍購

針對外界質疑，國防部14日火速製圖說明，直接以紅字標註「所謂對美軍購只需3,000億並非事實」。國防部表示，1.25兆預算規劃包含軍購、商購及國內產製等管道，因應中共複合式威脅。

國防部軍備局並詳細說明七大採購項目內容：精準火砲系統(M109A7，已知會國會)、遠程精準火力打擊系統(82套海馬斯，已知會國會)、防空系統、反彈道飛彈系統、反裝甲飛彈(拖式與標槍，已知會國會)、無人載具與反無人載具系統、提升整體量能（包含軍工生產量能、機動阻絕能力、戰備庫存提升）、台美共同採購與研發項目。

國防部發言人強調，除已公布的五項外，「還有四項正在進行內部審查」。

關於預算分配，國防部說明，國內產製部分約3,000多億元，其餘為對外採購。」其中對美已知軍購約3,500億，加上國內產製3,000億，共計6,500億。

國防部也說明「提升整體量能」的內容，包含三大部分，「第一個部分就是我們軍工生產量能，因為考量我們很可能在戰時被圍堵的風險，我們必須要強化我們的在地生產能量。那另外一個就是強化我們做機動阻絕的這個能力。那另外我們也必須把我們的戰備庫存從過去30天提高到120天，所以從精準彈藥到各式的一般通用彈藥都必須全面性的提升。」

國防部強調，「30天要提升到120天，大家應該很輕易地就可以想像得到那個數量會很大。」

特別條例審查流程說明

黃暐瀚在節目中詳細說明特別條例的運作方式。他表示，行政院送來的全名為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，總共六頁，在行政院官網可以查閱。

黃暐瀚解釋，「條例就是這樣。」他舉例對比，去年發1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」也只有兩頁，韓國瑜院長提的「環島高鐵特別條例」也是類似篇幅，「然後之後這條例有過了以後我們就是一個法，然後再編預算書，預算書也要審的啊。」

國防部發言人也說明，「我們就看前面那個5,700億的『經濟民生與國土安全韌性特別預算』，它也是條例先過，後面預算書表進去的時候我們就一項一項講，而且條例一過10天之內，國防部就得送預算書表。那個就會細到每一個項目、數量多少、交運的時程什麼時候，都會清清楚楚。」

國防部指出，「如果現在連條例都沒有處理的話，那怎麼會有下一段呢?」

其他澄清事項

針對外界質疑，國防部與相關人士也提出多項澄清：

M1A2戰車非本次採購項目。 黃暐瀚表示，「M1A2已經成軍了，我們現在沒有要買M1A2。有嗎?沒有啊，已經都來了。」他指出，民眾黨提到美方質疑「為什麼要買M1A2」，但M1A2根本不在這次採購清單中。

軍購不等於全部預算。 民進黨立委王定宇反駁表示，「我們在國防預算分成軍投、作業維持跟人員費三大類。有關軍事投資的費用怎麼會只有對美採購呢？」

採購細節不宜過早公開。 國防部說明，之所以條例中沒有直接寫明武器型號，是因為「我們有一些項目是商購的，到時候是採公開招標。如果我現在就講說它是一個什麼形式的東西，就會變成之前被質疑的對象。」國防部舉例，之前陸軍公告「人攜式無人機電子干擾系統」96億預算，就遭質疑「為什麼會去公開這個額度?這樣給廠商機會。」

下週國防部長將赴立院報告

黃暐瀚在節目中透露:「下個禮拜國防部長顧立雄會到立法院去報告這個特別條例，為什麼要有這些內容?那全程安排機密的方式。那會議的主席是王定宇，他說顧立雄跟他講既然國會的阻力這麼大，願意主動到國防委員會來進行說明。」

黃暐瀚強調，「其實這個特別條例根本還沒有通過程序委員會，可是國防部願意先主動說明。」