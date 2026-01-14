黃國昌訪美72小返台「說1句」 周軒3字酸網笑：要演多久

政治中心／徐詩詠報導

民眾黨主席黃國昌即將在2月卸任立委，日前他高調宣布閃電訪美，將聚焦關稅與國防，以「精準」為訪問主軸且全程保密。不過在班機尚未抵達前，就傳出台美關稅有望以15%作結，讓民眾黨相當尷尬。如今黃國昌結束行程，在今（14）日稍早抵達桃園機場，並透露「1句話」，讓政治工作者周軒開酸。

黃國昌在抵台後短暫受訪，針對自己72小時訪問受到高度關注，他坦言：「除了覺得好笑，也覺得很難過。」並透露想回家先洗個澡，因為都沒換衣服。此外，他也強調：「這個國家需要有一些行動，謝謝大家。」



黃國昌返台後，指出「這個國家需要有一些行動」。（圖／民視新聞資料照）此話一出，讓周軒開酸：「眾所矚目，台灣的英雄救星，黃國昌回來啦！『這個國家需要有一些行動，謝謝大家。』帥爆了啊！」網友們也笑翻留言：「網路上看到會見美國最高官員層級是海關」、「去AIT華盛頓總部大樓沾醬油」、「這個國家需要（AIT）有一些行動（警告在野），謝謝大家」、「感謝美國這個國家有了一些行動」、「在飛機上的時間比在陸上多」、「幫航空公司提供業績」。









