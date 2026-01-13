黃國昌訪華府三緘其口 陳智菡：1/14向國人報告

黃國昌閃電訪美進AIT總部，陳智菡：14日向國人報告內容。（圖：陳智菡臉書）

民眾黨主席黃國昌閃電訪問華府，先後拜會白宮國家安全會議及美國在台協會（AIT）華盛頓總部，會晤對象和討論內容三緘其口。隨同出訪的民眾黨立院黨團主任陳智菡說，「真相會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明」。

黃國昌一行人在AIT執行理事藍鶯陪同下，進入白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓，會談時間超過一小時，隨後轉往位於維吉尼亞州的AIT總部，國務院官員也現身同棟大樓。針對訪談細節，黃國昌只多次表示「謝謝」，保密到家。

陳智菡指出，黃國昌人都還沒返台，就有所謂「知情人士」為民眾黨這趟華府行「打預防針」，顯然賴清德政府很擔心，美方對民進黨是否具有足夠能力與決心提升台灣自我防衛能力有所質疑，才會不停放出不具名消息人士「假內幕」想模糊視聽。陳智菡表示，真相將會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明。

根據ETtoday報導，一位負責台美事務的華府人士表示，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望民眾黨能夠屏除黨派歧見，同時期盼黃國昌返台後，帶領民眾黨在國防安全與對外事務的路線上，與所有民主友盟站在同一陣線。