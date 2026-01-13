黃國昌訪華府！他：美國已不愛抗中保台這套

▲民眾黨主席黃國昌閃電訪美，今（13）日抵達華府，接連拜會白宮國安會、AIT華盛頓總部。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌閃電訪美，今（13）日抵達華府，接連拜會白宮國安會、AIT華盛頓總部。由於此行相當倉促，且時程緊迫，綠營狂酸是要去割稻尾。曾代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任說，民進黨一定事先不知情，反應才會如此錯愕，甚至國民黨應也不知道，絕對是有比AIT更高層的人，想聽聽黃國昌對台灣某些事情的分析跟看法，覺得黃國昌的可信度高，所以才找他，畢竟黃國昌目前確實是藍白公認最強的立委。

廣告 廣告

林冠任說，早在去年12月，黃國昌便曾透露一項關鍵訊息，當時AIT曾詢問民眾黨是否支持軍購？而黃國昌的回應是無法回答，理由在於相關細節尚不清楚，若連金額與內容都未明朗就表態，反而是不負責任的作法。林冠任認為，這段發言顯示，相關討論並非近日才開始，而是早已有一定程度的接觸與鋪陳。

林冠任進一步分析，若將上述背景與此次黃國昌閃電訪美一事結合，可以合理推測，在這一個月的空檔中，AIT或美方代表應已邀請黃國昌赴美，就軍購等議題進行更深入交流。即便並非由美方主動邀請，雙方在行前就討論內容、對象、時間與地點，必然已有密切溝通，這段過程顯然並未對民進黨公開。

他也指出，另一項值得注意的關鍵在於，國民黨身為席次第二的在野黨，卻未被納入此次受訪或交流對象，尤其在12月AIT曾與國民黨高層會面的背景下，更顯示美方關切的不只是單純希望在野黨不要阻擋軍購，而是對民眾黨與黃國昌個人，懷抱更進一步的期待與想法。

林冠任表示，若僅是要溝通「不擋軍購」，其實不需要特地前往美國，因為並非任何人主動前往，美方就會安排高層接待與對話。他強調，軍購議題在11月、12月已分別與民眾黨、國民黨交流過，美方若有立場或訊息要傳達，理應早已說明，因此這次訪美不太可能只是為了重複既有討論。

基於此，林冠任判斷，美方應該還有其他特定議題，希望聽取黃國昌的分析與看法，且認為其觀點具有相當可信度，因此才促成此行。他推測，邀請黃國昌的對象，層級可能高於AIT，並且關切的內容高度涉及民進黨施政與台灣政局發展，這也是民進黨從頭到尾未掌握相關行程的原因之一。

林冠任指出，這代表美方從一開始就不希望民進黨得知並介入此行，避免行程遭到干擾，顯示美方相當重視黃國昌能否順利成行。他也提到，部分民進黨人士事後批評黃國昌赴美應交代軍購問題，但從邏輯來看，若真要施壓或懲處藍白陣營，並不需要大費周章安排此行。

他進一步推論，黃國昌此次訪美，可能是美方高層希望聽取其對台灣未來政治走向的分析，尤其是在近期政治情勢變化下。林冠任提到，民進黨在多項政治動員中遭遇挫敗，支持度呈現空洞化，美方可能也注意到相關趨勢，並開始對台灣未來政治接班布局進行評估。

林冠任最後表示，近年來美方透過AIT與黃國昌接觸次數增加，檯面下的互動恐怕早已有所累積。他認為，民進黨長期以來對外政策與溝通方式，可能已讓美方產生疑慮，而此次黃國昌訪美，正是一個重要觀察指標，後續美方如何看待台灣政治局勢，仍有待持續關注。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃國昌閃電訪美抵華府！柯文哲揭2大目標：台灣不是民進黨的專利

憂黃國昌卸任立委後入獄、柯文哲被重判10年 蕭旭岑：恐變綠白合

蘇巧慧喊當選後「營養午餐免費」！黃國昌酸虛偽：杯葛《財劃法》