黃國昌訪華府！前國民黨高層讚白玩「避險戰術」：找回國安議題詮釋權

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美，與美方談關稅與軍購問題。國民黨前國際部副主任黃裕鈞今（13）日表示，民眾黨正試圖在美中兩強之間玩一套「避險（Hedging）」戰術，而黃國昌訪美是要向選民證明，監督預算不是卡國防，而是找回國安議題的詮釋權，不讓資訊被單方壟斷。

黃裕鈞指出，黃國昌閃電訪美，不僅是為了獲取軍購預算的「第一手資訊」，更是一場針對2026甚至2028大選的國際實力展示。他表示，樂見更多力量一起打破民進黨長期對「國安議題」的資訊壟斷。誠如自己設立國民黨駐美代表處時就說過的「唯有讓美方聽到台灣多元的聲音，才能真正深化台灣民主」。他也指出，過去國防預算的解釋權長期握在執政黨手中。黃國昌直接「接通華府水管」，就是要向選民證明，在野黨監督預算不是為了卡國防，而是要透過「專業監督」，找回國安議題的詮釋權，不讓資訊被單方壟斷。

黃裕鈞也指出，從長遠來看，民眾黨正試圖在美中兩強之間玩一套「避險（Hedging）」戰術。在華府強調監督國防與關稅、在北京維持務實對話。雖然在「親美和陸」的大框架下，目前很難與國民黨做出明顯區隔，但這顯然是為了在接下來的全國性大選中，洗刷親中標籤並形塑「第三條路」。

黃裕鈞續指，訪美是否成功，關鍵在於美方到底給了什麼層級的閉門會議、美方如何看待「關鍵少數」，這樣的互動也再次證明朱立倫當年堅持恢復國民黨「駐美代表處」，看準在野黨不能在華府失語。他認為，民眾黨跟進這套模式，正說明了當年的戰略完全正確，「唯有在野陣營在華府有聲音，才能真正制衡民進黨的單方面說詞，提供藍綠以外、更符合台灣利益的務實選擇」。

黃裕鈞最後指出，這場國際實力展示，能否成功轉化為國內政局的實質籌碼？就看黃國昌回台後，立法院的預算審查表。在野陣營若能各司其職，從不同角度監督軍購透明度，才是台灣民主之幸。

