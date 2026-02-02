黃國昌設總部新北三腳督？黃志雄：3月底前決定藍白共推人選

黃國昌新北市長競選總部2月1日正式成立。資料照 李政龍攝



民眾黨主席黃國昌昨天（1日）成立新北市長競選總部，外界憂心恐與台北市副市長李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧恐形成「三腳督」局面。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2日）表示，2月15日之前決定藍營新北市長人選，由李四川、劉和然擇一，三月底決定藍白共推人選，由藍營代表與黃國昌二選一。

黃志雄今接受廣播節目「POP撞新聞」專訪說，黃國昌曾公開表示，希望3月底前和國民黨協調，國民黨暫定2月中旬確定人選，2月底到3月份啟動和民眾黨協調，目前因為國民黨人選還沒底定，大方向是過完年之後，展開與民眾黨協調，「當然不樂見三腳督」。

是否以民調決定藍白共推人選？黃志雄說，決定方式不設限，協調、民調、初選都可以，不排除任何可能。他說，會設法取得最大公約數，讓藍白合作往前推進。是否讓國民黨市長參選人幫民眾黨議員站台？黃認為，席次極大化是大方向，若贏了市長，議會沒有過半，未來市長要推動市政工作也會很辛苦，候選人輔選藍白小雞，這是必然的。

黃志雄說，從市民角度來看，李四川是相對穩健候選人，且李四川跟新北市長侯友宜「完全沒有心結」。至於民進黨新北市長參選人蘇巧慧，黃說，蘇巧慧有父親、行政院前院長蘇貞昌加持，加上三屆立委資歷，是這幾屆綠營市長「強的」候選人，但國民黨在新北基礎穩定，蘇要攻城掠地有難度。

他說，新北藍營議員現任32席，國民黨提名36席，盼能搶下34席實質過半。也看好民眾黨拿下3席以上、成立黨團。

