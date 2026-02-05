黃國昌評AIT遭政院批不專業 民眾黨反擊：廉價政治操作

民眾黨主席黃國昌質疑AIT介入軍購案，行政院發言人李慧芝反駁不專業，民眾黨回嗆政府打壓質疑聲音。（資料照片／王侑聖攝）



民眾黨主席黃國昌近日接受專訪時，針對總額高達1.25兆元的軍購特別條例提出質疑，直指美國在台協會（AIT）處長谷立言過度介入台灣內部事務。對此，行政院發言人李慧芝今天（5日）反駁，認為政治人物提出此類指控既不專業也不公允，行政院對此「感到非常遺憾」。而民眾黨發言人張彤反擊，這種「問題解決不了，就先解決提出問題的人」的作法，不僅無助於國政，更讓多數台灣人民感到遺憾。

張彤進一步表示，黃國昌的立場已說得十分清楚，真正的台美價值同盟應建立在互惠與對等的基礎上，美方理應如同台灣尊重美國民主程序一般，同樣尊重台灣的民主運作機制。面對賴政府提出的1.25兆元軍購特別條例，究竟將採購哪些軍備，以及在台美關稅談判過程中，是否附帶擴大美豬、美牛進口、全面開放汽車市場，甚至承諾赴美投資等重大條件，台灣人民本就享有完整的知情權。

張彤強調，國會存在的主要功能，就是替人民把關公共政策、揭露執政黨可能存在的黑箱運作。他正告民進黨政府，切勿一再自我矮化，動輒將美國因素當成逃避監督的擋箭牌，更不應惡意將在野黨捍衛台灣自主、守護民主程序的作為，扭曲為破壞或分化台美關係。

張彤也嚴正批評，李慧芝身為行政院官員，卻公然帶頭散布不實指控，將在野黨主席主張國防自主與預算透明的建言，抹黑成為中共操作的工具，這類廉價的政治操作，正是民進黨長期使用的認知作戰手法，早已被社會看穿。她指出，外交與國防政策牽涉國家整體利益與龐大公帑，在民主法治國家中，立法權監督行政權本就是權力分立與制衡的核心原則，唯有威權體制才會容許行政權不受任何制衡。

張彤呼籲，政府官員領取人民納稅錢，職責在於理性說明政策，而非透過造謠與抹黑混淆視聽。她反問，若民進黨政府真認為自身論述站得住腳，為何先前行政院長卓榮泰主動提出要就總預算案公開辯論，黃國昌坦然應戰後，卻在不到兩小時內又退縮？顯示民進黨政府只是仗著媒體資源優勢，躲在親綠媒體與網軍後方抹黑。

最後，張彤指出，黃國昌不願再嚴詞批評怯戰的「魁儡院長」，因此早已正式且誠懇地邀請總統賴清德，就總預算案與軍購特別條例一併進行公開辯論。她強調，若賴清德能在辯論中獲得多數民意支持，民眾黨將全力支持行政院版的軍購特別條例，她也質疑「長期躲在媒體層層保護傘下、如同生活在溫室中的賴總統，有勇氣站上公開辯論舞台嗎？」（責任編輯：殷偵維）

