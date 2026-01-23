即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，而民眾黨主席黃國昌也正式表態參選，外界相當關注藍白是否能順利整合。昨（22）日《美麗島電子報》公布最新民調，結果顯示黃國昌在「3腳督」局面之下，僅獲得15.4%支持度，為所有人選當中墊底。對此，黃國昌今（23）日也認了「輸到慘不忍睹」。

根據《美麗島電子報》民調，若藍白共推黃國昌選新北市長，與蘇巧慧對決之下，有36.7%支持前者、41.8%支持後者，另有13.2%表示會不投票、投廢票，未明確回答則有8.3%。

至於要呈現「3腳督」，李四川、蘇巧慧、黃國昌3人都參選的情況下，李四川獲得34.2%支持度，32.7%民眾則支持蘇巧慧，黃國昌僅獲15.4%支持，為所有人選當中墊底，至於未明確回答則有11.2%。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

對此，黃國昌表示，該民調不會影響他的步調，也不會影響藍白整合，不同機構天天都有人在放民調，他向來的態度都一樣，「任何民調的結果都尊重，繼續努力」。

黃國昌說，雖然他的專業是法律，但他是國內非常少數，用統計方法研究法律的人，「你們如果不相信的話，可以調我以前在國外期刊所發表的論文，你們看了就知道，為什麼我會講這樣的話」。

進一步分析民調結果，黃國昌指出，即使「三腳督」的情況之下，40歲以下支持度最高的是他，但是60歲以上輸到慘不忍睹，「我也很感謝吳子嘉董事長出那個民調，讓我知道我努力的方向」。

民眾黨不分區立委將在2月1日大換血，黃國昌說，他一定會多花點時間，跟壯士代長輩好好溝通，讓他們相信自己是個溫暖、富有人性、值得託付的新北市長候選人。

原文出處：快新聞／黃國昌認了「輸到慘不忍睹」！新北市長民調曝光 他支持度再次墊底

