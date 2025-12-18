黃國昌誑言彈劾賴清德 鍾佳濱大酸「可笑」原因曝光

即時中心／潘柏廷報導

行政院長卓榮泰拍板不予副署藍白通過的再修版《財劃法》，總統賴清德也表態力挺；豈料，藍白立委今日在司法及法制委員會，通過移請監院彈劾卓榮泰的臨時提案，而民眾黨團總召黃國昌也放話，將在院會提出對賴清德的彈劾案。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱大喊可笑，並請黃國昌回去把憲法條文、增修條文、《憲法訴訟法》相關的規定看一遍，就不會莽莽撞撞向自己想廢除、刪除其97%預算的監察院要求彈劾。

針對立法院司法及法制委員會今日通過一項臨時提案，鍾佳濱表示，委員會通過的提案通常都是建議性質，因為委員會是受院會之委託進行法案審查或聽取業務報告。

話鋒一轉，鍾佳濱指出，不過荒謬的是今天提案的委員是一向主張要廢除監察院的黃國昌，而去年中央政府的總預算中，監察院被黃國昌力主刪除高達97%的預算，而這個被黃國昌視為眼中釘的憲政機關，如今要向監察院提出要求彈劾卓榮泰，後來黃國昌又補上還要彈劾賴清德。

因此鍾佳濱分析，黃國昌不但違反自己過去的一向主張，也忽略自己作為立法委員的權責，當然立法委員可以彈劾總統，只要經過立法院提出三分之二以上，就可以將彈劾內容通過後送給憲法法庭審理。

「糟糕了，憲法法庭不是被他們聯手癱瘓了嗎？」，鍾佳濱大酸，所以黃國昌總算可以湊到三分之二的立法院多數支持，一同發起提出彈劾案，而依照憲法徵增修條文的規定，還是要由憲法法庭審理，而《憲法訴訟法》也有明定如何審理總統的彈劾案。

同時鍾佳濱提醒，黃國昌也可以發起對罷免總統，而罷免一樣是三分之二才能做成決議，但是一樣要交給全國人民投票決定。

鍾佳濱也說，如果認為行政院長不稱職，根據憲法增修條文的規定本來就可以提出不信任投票，而不信任投票門檻就低多了，只要三分之一提出，按照目前藍白席次只要過半數，通過後就可以讓卓榮泰離職。

最後，鍾佳濱強調，還是請黃國昌回去把憲法條文、增修條文、《憲法訴訟法》相關的規定看一遍，就不會莽莽撞撞向自己想廢除、刪除其97%預算的監察院要求彈劾，更向黃國昌喊「可笑」。

