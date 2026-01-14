黃國昌說明訪美收穫：1.25兆國防特別預算有高比例非軍購 民眾黨將自提版本

台灣民眾黨主席黃國昌閃電訪美行程結束，今天上午返抵台北立即舉行記者會，說明拜會美國重要聯邦政府部會高層的收穫與成果。黃國昌表示，訪美回來後，反對1.25兆元行政院版國防特別條例的決心更強烈了，因為1.25兆元有相當高的比例，不是對美軍購。而民眾黨支持增強國防，待國防部在祕密會議報告特別預算涵蓋的範圍與項目後，民眾黨團將自提國防特別條例草案。

民眾黨主席黃國昌（右2）與候任立委王安祥（左2）、民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）、前民眾黨國際部主任林子宇（左）結束訪美行程，14日在中央黨部舉行記者會對外說明。（中央社）

黃國昌說，此行有向美方詢問目前美國對台軍購所產生的遲延交貨情形，民眾黨得到了正面的回應，知道問題在哪裡，美方也承諾會盡力改善。

另外，這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲、「國會不能被當塑膠」，這點美方充分理解並贊成。而在關稅部分，目前條件都已經談妥了，「我們很驚訝」，未來數周有高機率會進行協議的公布與簽署。

民眾黨主席黃國昌（圖）14日在中央黨部舉行記者會，對外說明率團訪美所得到的資訊跟成果。（中央社）

黃國昌率團訪問華府，拜會白宮國安會與美國在台協會（AIT）華盛頓總部，今天清晨返台，上午在中央黨部舉行記者會說明。黃國昌表示，1月11日晚上在桃園國際機場踏上飛機，到今天早上6點返抵國門，整整58個小時，這次訪美拜會部門包含美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT總部、美國戰爭部等政府機關，民眾黨欲向美方傳達的資訊，都已清楚傳達。另一方面，民眾黨想得知的資訊，也都有相當高比例內容已經得知，並獲得正面回應。

不過今天早上落地後，有收到AIT的訊息，基於AIT請求、以及對美方的尊重，他無法說明在特定的機構裡面，有哪些官員與會，也不會轉述會中美方的官員所說的話。因為跟美國單位彼此間關係，不會只有這次，未來還會繼續下去，所以會遵守與美方的約定。

行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺無法付委。黃國昌指出，這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，在拜會過程中，民眾黨向美方表達，許多台灣民眾對國防特別條例的疑慮，例如行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例，到底要買些什麼。

黃國昌說，他向美方傳達，台灣是民主國家，沒辦法接受國會在審議特別條例前仍不知品項內容，美方充分理解且同意這看法。他說，1.25兆元不全然是對美軍購，「有相當高比例不是」。

媒體詢問，原本民眾黨團主張總統賴清德若不到立法院報告，就不同意排審國防特別條例，訪美後是否有所改變。

黃國昌強調，民眾黨團反對現行的政院版國防特別條例，他從美國回來後，反對決心不僅沒有軟化反而更強烈。台灣有必要強化國防，但預算不能亂花，也不能成為軍火商、掮客眼中的「肥肉」。

台灣民眾黨主席黃國昌率團訪美返台，14日召開記者會說明實際成果。（中央社）

黃國昌呼籲，期待國防部下周赴立法院外交國防委員會，以祕密會議方式報告1.25兆元涵蓋範圍與項目，待秘密會議結束後，民眾黨團會提出黨團版的國防特別條例草案。

媒體詢問，民眾黨團所提的國防特別條例預算匡列額度是否會減少，草案是否先行得到美方同意。黃國昌表示，民眾黨團要提什麼案子，不需要經過美方同意，美方有政策立場，台灣也是；關於預算額度還無法說明，待下週國防部報告後，會依照其資訊提出黨團版本。

黃國昌強調民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲、「國會不能被當塑膠」，這點美方充分理解並贊成。身為國會的民意代表，充分表達人民疑慮，要求進一步資訊，不要重蹈過去錯誤，這是每位立委的天職，「我們跟民進黨立委最大差別是，我們無法接受錢先過了，再慢慢商量，這樣的立場，民眾黨無法接受。」

民眾黨主席黃國昌（圖）結束訪美行程，14日在中央黨部舉行記者會，說明訪美成果並回應媒體提問。（中央社）

黃國昌在記者會也指出有關高關稅議題，在當天上午有拜會美國貿易代表署。目前關於關稅談判，條件都已經談妥了，「我們很驚訝，未來數周有高機率會進行協議的公布與簽署，接下來重頭戲是國會審議，除了對美承諾投資外，還有其他條件，國會審議美方也理解，這次出訪清楚讓美方知道，台灣不是只有一種聲音，我們支持強化國防，但不能犧牲民主，沒有任何在野黨在民主國家中，會閉上眼睛開空頭支票，這是不可能的。」

此外，談及115年中央政府總預算卡關，黃國昌表示，解決方法很簡單，就是請賴政府依法編列預算，不要再虧待軍人、踐踏退休警消權益。

民眾黨今天上午舉辦記者會，說明訪美收穫與成果，民眾黨主席黃國昌、候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇等四位訪美成員出席。