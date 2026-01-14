黃國昌說明訪美收穫：1.25兆國防特別預算有高比例非軍購 民眾黨將自提版本
訪美才知關稅條件已談妥「我們很驚訝」
台灣民眾黨主席黃國昌閃電訪美行程結束，今天上午返抵台北立即舉行記者會，說明拜會美國重要聯邦政府部會高層的收穫與成果。黃國昌表示，訪美回來後，反對1.25兆元行政院版國防特別條例的決心更強烈了，因為1.25兆元有相當高的比例，不是對美軍購。而民眾黨支持增強國防，待國防部在祕密會議報告特別預算涵蓋的範圍與項目後，民眾黨團將自提國防特別條例草案。
黃國昌說，此行有向美方詢問目前美國對台軍購所產生的遲延交貨情形，民眾黨得到了正面的回應，知道問題在哪裡，美方也承諾會盡力改善。
另外，這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲、「國會不能被當塑膠」，這點美方充分理解並贊成。而在關稅部分，目前條件都已經談妥了，「我們很驚訝」，未來數周有高機率會進行協議的公布與簽署。
黃國昌率團訪問華府，拜會白宮國安會與美國在台協會（AIT）華盛頓總部，今天清晨返台，上午在中央黨部舉行記者會說明。黃國昌表示，1月11日晚上在桃園國際機場踏上飛機，到今天早上6點返抵國門，整整58個小時，這次訪美拜會部門包含美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT總部、美國戰爭部等政府機關，民眾黨欲向美方傳達的資訊，都已清楚傳達。另一方面，民眾黨想得知的資訊，也都有相當高比例內容已經得知，並獲得正面回應。
不過今天早上落地後，有收到AIT的訊息，基於AIT請求、以及對美方的尊重，他無法說明在特定的機構裡面，有哪些官員與會，也不會轉述會中美方的官員所說的話。因為跟美國單位彼此間關係，不會只有這次，未來還會繼續下去，所以會遵守與美方的約定。
行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺無法付委。黃國昌指出，這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，在拜會過程中，民眾黨向美方表達，許多台灣民眾對國防特別條例的疑慮，例如行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例，到底要買些什麼。
黃國昌說，他向美方傳達，台灣是民主國家，沒辦法接受國會在審議特別條例前仍不知品項內容，美方充分理解且同意這看法。他說，1.25兆元不全然是對美軍購，「有相當高比例不是」。
媒體詢問，原本民眾黨團主張總統賴清德若不到立法院報告，就不同意排審國防特別條例，訪美後是否有所改變。
黃國昌強調，民眾黨團反對現行的政院版國防特別條例，他從美國回來後，反對決心不僅沒有軟化反而更強烈。台灣有必要強化國防，但預算不能亂花，也不能成為軍火商、掮客眼中的「肥肉」。
黃國昌呼籲，期待國防部下周赴立法院外交國防委員會，以祕密會議方式報告1.25兆元涵蓋範圍與項目，待秘密會議結束後，民眾黨團會提出黨團版的國防特別條例草案。
媒體詢問，民眾黨團所提的國防特別條例預算匡列額度是否會減少，草案是否先行得到美方同意。黃國昌表示，民眾黨團要提什麼案子，不需要經過美方同意，美方有政策立場，台灣也是；關於預算額度還無法說明，待下週國防部報告後，會依照其資訊提出黨團版本。
黃國昌強調民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲、「國會不能被當塑膠」，這點美方充分理解並贊成。身為國會的民意代表，充分表達人民疑慮，要求進一步資訊，不要重蹈過去錯誤，這是每位立委的天職，「我們跟民進黨立委最大差別是，我們無法接受錢先過了，再慢慢商量，這樣的立場，民眾黨無法接受。」
黃國昌在記者會也指出有關高關稅議題，在當天上午有拜會美國貿易代表署。目前關於關稅談判，條件都已經談妥了，「我們很驚訝，未來數周有高機率會進行協議的公布與簽署，接下來重頭戲是國會審議，除了對美承諾投資外，還有其他條件，國會審議美方也理解，這次出訪清楚讓美方知道，台灣不是只有一種聲音，我們支持強化國防，但不能犧牲民主，沒有任何在野黨在民主國家中，會閉上眼睛開空頭支票，這是不可能的。」
此外，談及115年中央政府總預算卡關，黃國昌表示，解決方法很簡單，就是請賴政府依法編列預算，不要再虧待軍人、踐踏退休警消權益。
民眾黨今天上午舉辦記者會，說明訪美收穫與成果，民眾黨主席黃國昌、候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇等四位訪美成員出席。
其他人也在看
黃國昌訪美稱果敢行動 大老嘲諷：需要川普派三角洲部隊沿途護送嗎？
台灣民眾黨主席黃國昌近日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，引發話題；他在轉機時有感而發表示，為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。前立委林濁水大酸，很好奇，有什麽極為危險驚恐到這程度的危機會發生？需要請美國總統川普派三角洲部隊沿途護送嗎？三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 28
脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨高雄市長初選民調今（13）日上午公布，最終由綠委賴瑞隆擊敗3名同黨立委勝出。對此，同為參選人的林岱樺回應，她已在第一時間向賴瑞隆表達祝賀，並表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。民視 ・ 21 小時前 ・ 116
黃國昌支持國防預算有條件？卓冠廷揪出華府人士「1關鍵說法」！
論壇中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，據《自由時報》報導，華府資深人士透露，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望他與他所領導的台灣民眾黨能夠屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現台灣的一致對外。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目上分析「該篇報導關鍵」。民視 ・ 19 小時前 ・ 7
台美關稅15%？黃國昌赴美得知條件已談妥：除台積電擴大投資還有其他的
《紐約時報》昨日報導指出，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至15%。民眾黨主席黃國昌訪美後今（14日）在記者會上提到，自己有去USTR（美國貿易代表署），目前條件都已經談妥了，未來數週高機率會進行協議公布與簽署，而接下來的重頭戲是國會的審議，除了對美承諾的投資之外，「還有其他的條件」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆
民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，柯文哲也表示這是陳昭姿的「畢生心願」。對此，政論主持人謝震武提出一句話質疑，引起政治粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」叫好直呼：「不愧是律師，一下子就突破盲點了」！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 240
冷戰多年成永別！女星淚崩奔曹西平靈堂：一直把他放在心裡
冷戰多年成永別！女星淚崩奔曹西平靈堂：一直把他放在心裡EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
半身按開鐵門誤觸「關閉」巡檢班長遭夾胸慘死！台電說法曝光
台電高雄區處左營二次變電所14日早上發生一起意外，當時張姓巡檢班長正要進入變電所內上班，並開啟電動鐵門入內，沒想到第一次因開啟範圍不夠大，因此半身探入內部再次按開鐵捲門，但卻疑似誤觸「關門」按鈕，導致遭到鐵門夾困胸口當場窒息死亡，詳細發生原因待警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
廣告代言年收入破億美元 大谷8年大聯盟薪繳稅都不夠？
效力洛杉磯道奇隊的「二刀流」大谷翔平，2018年挑戰大聯盟以來，今年將邁入第9個賽季，儘管他拿下4座年度MVP（Most Valuable Player，最有價值球員），但至今從球團領到的總薪資為4600萬美元，平均年薪僅575萬多美元。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
訪美結束！黃國昌返抵桃機 第一反應曝光了
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導台灣民眾黨主席黃國昌閃電訪美行程結束；經過約16.5小時的飛行，今（14）天清晨6點多，他搭乘的長榮航空BR55班機降落在桃園機場。在受訪時黃國昌僅簡單表示，感謝各界對自己此次訪美的關注。至於詳細內容，稍後9點半將召開記者會跟大家報告。在接受訪問時，黃國昌表示，感謝各界在過去72小時的高度關注；看到民進黨、媒體、側翼寫的東西，「除了覺得好笑，也覺得很難過」。至於本次訪美的實際成果，將於稍後、上午9點半的記者會跟大家報告。黃國昌表示，在那之前會先回家洗個澡，「72小時沒有換衣服了」；但無論如何，我們的初衷一直沒有改變；「這個國家需要有一些行動，謝謝大家。」原文出處：快新聞／訪美結束！黃國昌返抵桃機 第一反應曝光了 更多民視新聞報導黃國昌準備返台！訪美期間紐時稱關稅降至15% 秀背影照畫面曝林楚茵狠酸黃國昌赴美「畢旅兼收割」 林濁水諷真神人白挺軍購換赴美?黃國昌駁斥 網友酸:被叫去洗臉民視影音 ・ 3 小時前 ・ 4
阿諾隆乳被酸「假奶有什麼好看」 米可白暖心發聲力挺
女星阿諾（本名涂珊）憑藉率真直爽、毫無包袱的形象深受觀眾喜愛，近年更積極經營自媒體，人氣持續攀升。日前她大方公開自己已完成隆乳手術，並坦言曾遭外界酸言酸語。對此，而好友米可白也第一時間現身力挺，展現深厚姊妹情。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
87％像！柯文哲撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網見外型驚呆：讓我很出戲
近日有網友在社群平台分享，在串流平台Netflix觀看泰國影集《絕廟騙局》，直言劇中一名和尚十分眼熟，直呼「好像常常在台灣看到他」，竟神似民眾黨前主席柯文哲，引起網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 122
林騰鷂列「十大惡行」批賴清德違憲亂政 直指彈劾是制裁開端
[Newtalk新聞] 立法院國民黨團、民眾黨團日前對總統賴清德提出彈劾案，今明兩日召開公聽會，要請社會公正人士發表意見。東海大學法律系退休教授林騰鷂受民眾黨團邀請，今（14）日出席並發言，逐一說明其對總統賴清德施政與憲政作為的嚴厲批判，直言彈劾「只是制裁的開端」。 立法院今日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會 林騰鷂表示，賴清德曾自稱「我不貪、不取，你們為什麼要彈劾我」，但他認為此說法「無知、無恥又無賴」，強調「錯誤的政策比貪汙更可怕，不當的人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民的血汗納稅錢」，因此有必要將賴清德上任一年七個多月來的作為攤在陽光下檢視。 林騰鷂指出，第一項最嚴重的惡行，是賴清德「背叛人民，違反憲法忠誠義務」。他提到，賴清德在競選總統期間曾公開承諾，當選後將召集朝野協商推動憲政改革，也曾在接受網路節目訪問時宣示要推動司法改革、處理「恐龍法官」問題，但執政後卻反而稱許相關作為，與過去承諾形成強烈對比。他強調，總統依憲法第48條宣誓「遵守憲法、盡忠職務，如有違誓願受嚴厲制裁」，而今日的彈劾正是制裁的起點。 第二項惡行，林騰鷂直指賴清德「不依憲公布法令、不新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 1
別錯過財神爺！載具設定多「這動作」發票連中 4步驟就搞定
近期有網友在社群平台 Threads 分享，完成「一項設定」後，竟意外發現自己多了好幾張中獎發票，才驚覺常忽略的「跨境電商電子郵件載具」，正是中獎小確幸藏身之處。財政部也提醒，若曾訂閱 Netflix、Spotify，或在 App Store、Google Play 購買應用程式，其實都會收到由跨境電商開立的雲端發票，只要根據4步驟操作，就能自動對獎並掌握中獎資訊。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 52
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 232
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 56
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 215
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 111
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98