黃國昌率團訪美返台 召開記者會說明實際成果
台灣民眾黨主席黃國昌閃電訪美行程結束，搭乘長榮航空班機，今天（14日）清晨6時返抵桃園機場。黃國昌受訪感謝各界對自己此次訪美的關注，隨後返回台北在上午舉行記者會，說明此行訪美實際成果。
