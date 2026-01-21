黃國昌說謊被抓包麻煩大了！黃帝穎律師：消失的42秒是洩密罪成罪關鍵

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委黃國昌19日出席立法院外交及國防委員會，並攜出列為機密等級資料，黃國昌事後說，只是不小心帶走30秒。民進黨立法院黨團今（21）天調閱當天監視器影像後表示，黃從離開到回到委員會共75秒，不在監視器拍攝範圍內的42秒，有足夠時間翻拍所有資料。黃帝穎律師表示，黃國昌30秒說謊被抓包麻煩大了！黃國昌消失的42秒在監視器死角是洩密罪成罪關鍵。

黃國昌批評民進黨到今天還在操作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭。（圖／民眾黨團提供）

黃帝穎律師指出，民進黨團書記長陳培瑜今（21）日揭發黃國昌夾帶國防機密監視器相關時間軸，強調全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

黃帝穎律師說，黃國昌夾帶國防機密案二大疑點必須查明：

1.黃國昌為什麼說謊說30秒，刻意掩蓋監視器死角的42秒？

2.黃國昌非新科立委，機密文件不能洩漏已是常識，黃國昌專程到非其所屬的國防外交委員會機密會議，夾帶國防機密竟謊稱不小心僅30秒，明顯違反經驗法則。

國家機密保護法及刑法洩漏國防秘密罪故意或過失均處罰，最重七年徒刑；黃帝穎律師指出，「國家機密保護法」普通洩密罪處1年以上7年以下徒刑。過失洩密罪處2年以下徒刑。「刑法」洩漏國防秘密罪處1年以上7年以下徒刑。過失洩密罪處2年以下徒刑。

黃國昌受訪表示，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事跟人民。

