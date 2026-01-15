黃國昌說「軍購只要3000億」遭國防部最新打臉 預算結構遭外界顛倒解讀





立法院藍白立委阻擋金額高達1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》付委審查，民眾黨主席兼立委黃國昌訪美後更對外宣稱「對美軍購只要3000億元」，隨後美國在台協會發文澄清支持賴清德總統國防預算。國防部副部長徐斯儉今（15）日強調，所謂「僅3000多億是對美軍購」的說法「絕非屬實」，實際情況正好相反。

徐斯儉指出，1.25兆元的整體預算中，約3000多億元屬於「在台生製」，其餘大多數皆為向國外採購，與外界流傳的說法「剛好顛倒」。

他在行政院會後記者會說明，這項特別條例之所以提出，主要是因台灣面臨的安全威脅持續升高，希望透過一次性、具上限的預算配置，讓資源能集中運用，加速取得所需裝備與能力，形成即戰力。

徐斯儉也強調，該條例並不存在黑箱作業或空白授權問題。條例須經立法院通過後，國防部才能依法編列預算，後續仍須逐案接受國會審查，1.25兆元只是授權上限，實際金額仍須逐項審核。

針對部分立委質疑採購內容未公開，徐斯儉說明，依《國家機密保護法》及美方規定，必須待美國政府對外公布後，台灣才能同步公開相關個案，目前僅有部分案件已通知美國國會，其餘仍依法不得說明，這是法律限制，並非刻意隱匿。

他也指出，目前條例尚未付委，國防部根本沒有正式向立法院說明的程序空間，但仍願在合法程序下完整說明。立法院外交及國防委員會召委王定宇已安排下週一以「機密會議」形式向立委進行說明。徐斯儉表示，若條例完成付委或通過，國防部將就採購項目、數量與方式進一步編列預算並說明，絕非外界所稱「什麼都沒準備」。

他進一步解釋，條例通過後，採購方式將分為三類：第一為「軍購」，即透過美國政府向美國廠商採購；第二為「商購」，採公開招標方式辦理；第三為「在台生製」。實際比例約為3,000億元在台生產，其餘多為對外採購。

徐斯儉也強調，國防預算的編列是經過長期評估、跨部門協調與戰略規劃後的結果，並非隨意決定，希望外界能依政府說明判斷，不要輕信錯誤訊息。

行政院發言人李慧芝補充指出，「在台生製」部分經評估可創造超過9萬個就業機會，帶動約4000億元附加產值，有助強化國防產業能量與整體防衛韌性，特別條例在設計時已納入相關產業發展考量。

