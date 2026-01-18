黃國昌談馬德案喊「勿枉勿縱」 張啟楷：別造成「寒蟬效應」

民眾黨立委張啓楷。（圖／東森新聞）





中天主播林宸佑因為涉嫌國安法，遭羈押禁見。過去曾經跟「林宸佑」有過衝突的「民進黨前立委賴品妤」，在社群平台放送福利，大秀好身材，說要送粉絲寫真集，讓網友直說「這根本是慶祝文」。

林宸佑捲入共諜案，因為涉嫌違反國安法、貪汙治罪條例，遭到羈押禁見。民眾黨在第一時間，立委張啓楷就立刻聲援，黨主席黃國昌則說「勿枉勿縱、不要雙標」。只不過林宸佑個人風格相當強烈，過往在採訪時，和不少民進黨立委發生過衝突，其中之一就是邱議瑩。她被問到時也說，國安議題沒有模糊空間。

中天新聞主播林宸佑：「開什麼玩笑啊，你根本是草菅上面，所有人的人命啊。」

在網路上拍影片模仿黃國昌，他就是綽號「馬德」的中天主播林宸佑，涉嫌違反國安法、貪汙治罪條例，遭到羈押禁見。

民眾黨主席黃國昌：「在府院黨養共諜，誰是中共同路人，（執政黨）不要只要看到是綠色的記者，做了違法的事情，就擺爛不處理，台灣民眾黨的立場非常清楚，勿枉勿縱、不要雙標。」

黃國昌再三重申「勿枉勿縱」，旁邊的張啓楷連珠炮狂轟。

立委（眾）張啓楷：「請不要造成台灣民眾的寒蟬效應，也不要讓媒體採訪，或者做評論的時候，或者在監督政府的時候，變成噤若寒蟬。」

張啓楷會這樣說，全因「馬德」個人風格強烈，甚至有「追問哥」的稱號，與不少民進黨立委發生過衝突。

中天新聞主播林宸佑vs.立委（民）邱議瑩（2022）：「他們說這是不是把人命當兒戲來看，（你是哪一台啊？你怎麼會問這種問題啊），因為……那個是……，（什麼叫人命當兒戲啊，我覺得你好低喔）。」

曾經與「馬德」在鏡頭前發生口角，邱議瑩馬上被問到怎麼看這次案件。

立委（民）邱議瑩：「要說實話嗎？呵呵。他在採訪新聞上面是很積極，但是有些時候，其實我覺得，在採訪的過程裡面，是很刻意地去挑釁啦。」

除了邱議瑩，還有她。

前立委（民）賴品妤：「不要推我，欸，不要碰我，你為什麼要推我，欸，你是哪一家的記者？」

在「馬德」被羈押的同一天，宣布送出30本寫真，賴品妤這舉動，就被網友聯想是在「慶祝」嗎？

如今「馬德」被羈押震驚各界，所屬電視台回應「毫無所悉」，希望司法公正審理。而國民黨立委大多低調不多說，只有黨中央粉專，在17號晚間發文寫「什麼狀況又來了？」還在留言附上新聞連結，但不到幾分鐘火速刪除。在案情完全明朗之前，在野先保守以對。

