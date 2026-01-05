黃國昌談「兩年條款」決策 親曝：已簽辭職書

黃國昌表示，立委陳昭姿會與柯文哲私下處理兩年條款問題，其他人則不受影響。（圖／翻攝自黃國昌臉書）





近日柯文哲被問及民眾黨黨團的「兩年條款」時，僅表示「私下討論」，引發外界高度關注。民眾黨主席黃國昌今（5）日表示，立法委員陳昭姿的情況較為特殊，會由她與柯文哲私下處理，但其他人的「兩年條款」則不受影響。

黃國昌在節目《誰來早餐》中被主持人問及，柯文哲2日前往立法院為陳昭姿力推的人工生殖法遊說，但黨團的兩年條款到期在即，立法進度能否跟上？黃國昌表示，主要分成兩個部分，陳昭姿的部分較特別，由她與柯文哲一起處理，其他委員的兩年條款不受影響。

黃國昌談黨團辭職

黃國昌透露，自己上節目前已在黨團簽署辭職書，「因為有一些行政程序要跑，所以今天黨團成員會把各個委員的辭職書收好。」主持人聽後相當震驚，問「今天已經辭去立委了？」黃國昌解釋，並未正式辭職只是先簽署，等到1月31日送出，2月1日才可讓新委員在最短時間內接任。

黃國昌指出，有些作業須由中選會、內政部處理，「以民進黨政府無恥的程度，也要算空窗期會搞多久？會不會在裡面上下其手？這都是必須先預防的事情。」

主持人接著問：「陳昭姿的兩年條款可能有例外安排？」黃國昌回應，這由柯文哲處理。同時，他也說道，去年夏天，黨代表曾提案暫緩兩年條款，也有人認為應照常執行，但他在黨代表大會上語重心長表示，台灣民眾黨遭遇外力攻擊，黨必須團結，最後徵求大家同意不要表決，並維持兩年條款制度，除非柯文哲另有指示。

黃國昌還提到，柯文哲曾建議他留在立法院，但他向柯文哲表示，自己身為主席兼總召，希望黨給外界制度感。他強調，即使辭職，也不會撒手不管，每週二、週五的晨會仍會與新委員開會，並處理其他相關事務。

